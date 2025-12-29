تارت السلق 🥬🥧

الديباج الرقيق
السلام عليكمهاد تارت نظن طيبتها عام 1940 لقيت صورها وانا نقلب
لخاطر عييت وانا نكتب ..ايا طلبت من الذكاء الاصطناعي يكتبلكم الوصفة
العجينة:
نصف كأس حليب
نصف كأس زيت
ملح
دقيق (حسب الحاجة)
نصف مغرف صغير خميرة الحلويات
الحشو:
سلق مغسول ومقطع
قليل من الزيت
ملح
فلفل أسود
زوج ثوم مرابي
3 حبات جبن مثلثات أو أي جبن متوفر
الصلصة:
كأس ونصف حليب
مغرف كبيرة زبدة
ملح
فلفل أسود
جبن مبشور
بيضة
طريقة التحضير
تحضير العجينة:
نخلط الحليب + الزيت + الملح، نضيف الدقيق تدريجيًا مع خميرة الحلويات.
نلمّ العجينة دون عجن حتى تصبح طرية، نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح.
تحضير الحشو:
في مقلاة نضع قليل زيت، نضيف السلق ونقليه، ثم الملح، الفلفل الأسود، الثوم، والجبن. نخلط حتى يذوب الجبن.
فرد العجينة:
نفرد كيس بلاستيك على الطاولة، نضع العجينة ونحلّها بالحلال حتى تناسب المول.
نقلبها في المول ونعدل الأطراف، نثقبها بالشوكة.
إضافة الحشو:
نضع الحشو فوق العجينة ونوزعه.
تحضير الصلصة:
في كسرونة نذوب الزبدة، نضيف الحليب تدريجيًا مع التحريك حتى تتماسك.
نضيف الملح، الفلفل الأسود، الجبن المبشور ونخلط.
نضيف البيضة ونخلط جيدًا.
الطهي:
نصب الصلصة فوق التارت
، نرش قليل جبن مبشور.
تدخل فرن مسخن على 180 درجة حتى تتحمر من تحت ومن فوق.
