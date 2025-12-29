تارت السلق 🥬🥧

الديباج الرقيق

الديباج الرقيق

السلام عليكم

k3 (1).gif


لخاطر عييت وانا نكتب ..ايا طلبت من الذكاء الاصطناعي يكتبلكم الوصفة 🤣🤣


العجينة:
نصف كأس حليب
نصف كأس زيت
ملح
دقيق (حسب الحاجة)
نصف مغرف صغير خميرة الحلويات
الحشو:
سلق مغسول ومقطع
قليل من الزيت
ملح
فلفل أسود
زوج ثوم مرابي
3 حبات جبن مثلثات أو أي جبن متوفر
الصلصة:
كأس ونصف حليب
مغرف كبيرة زبدة
ملح
فلفل أسود
جبن مبشور
بيضة
🔹 طريقة التحضير
تحضير العجينة:
نخلط الحليب + الزيت + الملح، نضيف الدقيق تدريجيًا مع خميرة الحلويات.
نلمّ العجينة دون عجن حتى تصبح طرية، نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح.
تحضير الحشو:
في مقلاة نضع قليل زيت، نضيف السلق ونقليه، ثم الملح، الفلفل الأسود، الثوم، والجبن. نخلط حتى يذوب الجبن.
1000053800.webp

فرد العجينة:
نفرد كيس بلاستيك على الطاولة، نضع العجينة ونحلّها بالحلال حتى تناسب المول.
نقلبها في المول ونعدل الأطراف، نثقبها بالشوكة.
1000053801.webp

إضافة الحشو:
نضع الحشو فوق العجينة ونوزعه.
1000053802.webp

تحضير الصلصة:
في كسرونة نذوب الزبدة، نضيف الحليب تدريجيًا مع التحريك حتى تتماسك.
نضيف الملح، الفلفل الأسود، الجبن المبشور ونخلط.
نضيف البيضة ونخلط جيدًا.
الطهي:
نصب الصلصة فوق التارت
1000053803.webp
، نرش قليل جبن مبشور.
1000053804.webp

تدخل فرن مسخن على 180 درجة حتى تتحمر من تحت ومن فوق.

1000053807.webp
1000053805.webp
هاد تارت نظن طيبتها عام 1940 لقيت صورها وانا نقلب 🤣
 

@الديباج الرقيق يا عيني عليك المطبخ اللماوي راه زاهي ليوم
يعطيك الصحة وصفة سهلة و تشهي
في انتظار وصفات اخرى من مطبخك الجميل
....
 
هايلة يعطيك الصحة
بوركتِ
 
يعطيك الصحة..
لذيذة جدا بهذه الطريقة
 
يعطيك الصحة لذيذة جدا
تستاهلي تكوني طباخة المنتدى
 
قال إلياس:
يعطيك الصحة لذيذة جدا
تستاهلي تكوني طباخة المنتدى
الله يسلمك ..
شكرا ربي يحفظك هءا من طيبة قلبك
 
جميل جدّا يا كارينا
أنا من عُشّاق السلق
تسلمي 😍
 
رائعة
وتصلح كوصفة رمضانية ايضا
تسلم يديك اختي
 
