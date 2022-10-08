ملخص رائع ومبسط للدرس الاول في الجغرافيا درس التقدم والتخلف

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
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محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير

نقدم لكم ~..



🔴ملخص رائع ومبسط للدرس الاول في الجغرافيا
⚫ درس التقدم والتخلف بجميع عناصره .يعاونك في الفهم والحفظ
خاص بجميع الشعب
بالتوفيق للجميع ❤🙏🏻🤲🏻


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أسأل الله لكم التوفيق و السداد
 
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