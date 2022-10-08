ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- محل الإقامة
- بشار
- الجنس
- أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~..
ملخص رائع ومبسط للدرس الاول في الجغرافيا
درس التقدم والتخلف بجميع عناصره .يعاونك في الفهم والحفظ
خاص بجميع الشعب
بالتوفيق للجميع ❤
أسأل الله لكم التوفيق و السداد
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
نقدم لكم ~..
ملخص رائع ومبسط للدرس الاول في الجغرافيا
درس التقدم والتخلف بجميع عناصره .يعاونك في الفهم والحفظ
خاص بجميع الشعب
بالتوفيق للجميع ❤
أسأل الله لكم التوفيق و السداد