مذكرة الوضعية الأولى وفق التدرج الوزاري 2022/2023 العالم الاسلامي مجاله الجغرافي والسياسي

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي، سنقدم لكم اليوم


في مادة التاريخ
السنة الاولى ثانوي 1as
جذع مشترك علوم و تكنولوجيا + جذع مشترك آداب
🥀مذكرة الوضعية الأولى وفق التدرج الوزاري 2022/2023 العالم الاسلامي مجاله الجغرافي والسياسي " مرفقة بالسندات والمصطلحات . مذكرات الأساتذ بورنان عمار جزاه الله خيرا 🌹
👈 للتحميل بصيغة PDF 👇

4_5879807457970097155.pdf
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أسأل الله لكم التوفيق و السداد
 
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