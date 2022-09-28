التوزيع السنوي لمادة العلوم الاسلامية للسنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا 2022 - 2023

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ***


اعزائي طلبة السنة الثانية ثانوي، سنقدم لكم اليوم تحميل التوزيع السنوي لمادة العلوم الاسلامية للسنة الأولى ثانوي جذع مشترك آداب 2022 - 2023 من اعداد الأستاذ محمد بوقفطان


الشعب التي بإمكانها العمل بل التوزيع السنوي لمادة الشريعة الاسلامية 2022 - 2023


♦ جذع مشترك آداب


للتحميل

drive.google.com

الأولى ثانوي جذع مشترك آداب.pdf

drive.google.com drive.google.com

للإطلاع

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اسأل الله لكم التوفيق و السداد
كما لا تنسوني من صالح دعائكم


 
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