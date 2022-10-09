مذكرة الوضعية الأولى جغرافيا " أدوات الجغرافيا "

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

اهلا وسهلا

نقدم لكم

في مادة جغرافيا
الاولى ثانوي 1as
جذع مشترك علوم و تكنولوجيا + جذع مشترك آداب
🥀 مذكرة الوضعية الأولى جغرافيا " أدوات الجغرافيا " مرفقة بالسندات وفق التدرج الوزاري الجديد للاستاذ بورنان عمار جزاه الله عنا كل خير 🤲🥀
👈 للتحميل بصيغة PDF 👇
drive.google.com

مذكرات-الأستاذ-مجموعة-رقم-01-.pdf

drive.google.com drive.google.com


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