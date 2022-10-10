ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
كيفية دراسة الأدب في البكالوريا
ادا جيتكم ببعض رؤوس الاقلام تختصر عليكم البحث العشوائي و تقدرو تمشو بيها كخطة في دراسة هذا المادة
إذن :
▪ماذا تحفظ وماذا تفهم في مادة الأدب العربي
▪الأشياء التي تحفظ قليلة جدا وهي:
تحفظ :
خصائص المدارس وأربعة شعراء كل مدرسة
وتحفظ
تعريف الأغراض الشعرية التي درستها مثل شعر المديح النبوي والزهد وشعر المنفى والمهجر والشعر السياسي التحرري والشعر الحر والمقال والنثر العلمي والنثر العلمي المتأدب وأبرز خصائص كل غرض
وتحفظ:
الالتزام ومظاهره
▪الأشياء التي تُفهم
▪تفهم بلي:
شعراء المنفى كانوا مقلدين بينما شعراء المهجر العكس تاعهم دعاو إلى التجديد.
▪وتفهم بلي
المذهب الرومنسي كان كونتر للمذهب الكلاسيكي في كل شيء/ ذاك يقلد وهذا يجدد
ذاك نزعة قومية وهذا نزعة إنسانية
ذاك يحافظ على القديم وهذا يحب التجديد
ذاك يعتمد العقل وهذا يعتمد الخيال...
ذاك عندو مدرسة تاعو الإحيائية وهذا عندو مدرسة الرابطة القلمية
▪وتفهم بلي:
أدب الضعف والانحطاط سماوه أدب الضعف والانحطاط لأن الإنتاج الأدبي كان ضعيفا في الشكل والمضمون
▪وتفهم بلي:
النزعات كانت قومية ووطنية في الشعر السياسي التحرري وشعر المنفى/ بينما شعراء المهجر كانت نزعة تاعهم إنسانية واسعة عالمية / أما الإصلاحية كانت في المواضيع الدينية بصفة عامة لأنها تدعو إلى الإصلاح والأخلاق..
▪وتفهم بلي
الشعر السياسي التحرري يجمع بين الحديث عن السياسة وبين الدعوة إلى التحرر وطرد الاستعمار
▪وتفهم بلي:
الشعر السياسي التحرري تكلم على الثورة الجزائرية مع القضية الفلسطينية
▪وتفهم بلي
الشعر الحر ليس غرض وإنما هو طريقة جديدة في كتابة الشعر أما المواضيع التي كتب فيها هي نفسها المواضيع السابقة مثل القضية الفلسطينية والثورة الجزائرية
▪وتفهم بلي
شعر الحزن والألم كان يتحدث على ظاهرة الحزن والألم في الوطن العربي وأسبابها وكيفية الخروج منها
وتراجع. دروس القواعد وتركز مع الاعراب
القيم + العواطف + النزعات + النمط + التلخيص + الالتزام + المدارس + الحقل الدلالي + إعراب إذا + البدل + التمييز+ لو + لولا + إعراب الجمل + الاتساق والانسجام مع التمثيل + الصور البيانية ( تشبيه + استعارة + كناية)+ المسند والمسند إليه + دلالة الطباق + دلالة التكرار + وظيفة الضمائر
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير
كيفية دراسة الأدب في البكالوريا
ادا جيتكم ببعض رؤوس الاقلام تختصر عليكم البحث العشوائي و تقدرو تمشو بيها كخطة في دراسة هذا المادة
إذن :
▪ماذا تحفظ وماذا تفهم في مادة الأدب العربي
▪الأشياء التي تحفظ قليلة جدا وهي:
تحفظ :
خصائص المدارس وأربعة شعراء كل مدرسة
وتحفظ
تعريف الأغراض الشعرية التي درستها مثل شعر المديح النبوي والزهد وشعر المنفى والمهجر والشعر السياسي التحرري والشعر الحر والمقال والنثر العلمي والنثر العلمي المتأدب وأبرز خصائص كل غرض
وتحفظ:
الالتزام ومظاهره
▪الأشياء التي تُفهم
▪تفهم بلي:
شعراء المنفى كانوا مقلدين بينما شعراء المهجر العكس تاعهم دعاو إلى التجديد.
▪وتفهم بلي
المذهب الرومنسي كان كونتر للمذهب الكلاسيكي في كل شيء/ ذاك يقلد وهذا يجدد
ذاك نزعة قومية وهذا نزعة إنسانية
ذاك يحافظ على القديم وهذا يحب التجديد
ذاك يعتمد العقل وهذا يعتمد الخيال...
ذاك عندو مدرسة تاعو الإحيائية وهذا عندو مدرسة الرابطة القلمية
▪وتفهم بلي:
أدب الضعف والانحطاط سماوه أدب الضعف والانحطاط لأن الإنتاج الأدبي كان ضعيفا في الشكل والمضمون
▪وتفهم بلي:
النزعات كانت قومية ووطنية في الشعر السياسي التحرري وشعر المنفى/ بينما شعراء المهجر كانت نزعة تاعهم إنسانية واسعة عالمية / أما الإصلاحية كانت في المواضيع الدينية بصفة عامة لأنها تدعو إلى الإصلاح والأخلاق..
▪وتفهم بلي
الشعر السياسي التحرري يجمع بين الحديث عن السياسة وبين الدعوة إلى التحرر وطرد الاستعمار
▪وتفهم بلي:
الشعر السياسي التحرري تكلم على الثورة الجزائرية مع القضية الفلسطينية
▪وتفهم بلي
الشعر الحر ليس غرض وإنما هو طريقة جديدة في كتابة الشعر أما المواضيع التي كتب فيها هي نفسها المواضيع السابقة مثل القضية الفلسطينية والثورة الجزائرية
▪وتفهم بلي
شعر الحزن والألم كان يتحدث على ظاهرة الحزن والألم في الوطن العربي وأسبابها وكيفية الخروج منها
وتراجع. دروس القواعد وتركز مع الاعراب
القيم + العواطف + النزعات + النمط + التلخيص + الالتزام + المدارس + الحقل الدلالي + إعراب إذا + البدل + التمييز+ لو + لولا + إعراب الجمل + الاتساق والانسجام مع التمثيل + الصور البيانية ( تشبيه + استعارة + كناية)+ المسند والمسند إليه + دلالة الطباق + دلالة التكرار + وظيفة الضمائر