بيبو نور
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
نذكر لكم هنا قصص نجاح ملهمة فيها كفاح وبدأ أصحابها من الصفر وأصبحوا أغنياء وباتوا من المؤثرين في العالم بل كتبوا في صفحات التاريخ بالخط العريض.
ويجدر القول إن النجاح ليس بجامع المال فحسب بل بما قدمه هذا الشخص للبشرية من نفع عام وبات من أهم الشخصيات العالمية.
و أتمنى ان تستفيدو منها
نذكر لكم هنا قصص نجاح ملهمة فيها كفاح وبدأ أصحابها من الصفر وأصبحوا أغنياء وباتوا من المؤثرين في العالم بل كتبوا في صفحات التاريخ بالخط العريض.
ويجدر القول إن النجاح ليس بجامع المال فحسب بل بما قدمه هذا الشخص للبشرية من نفع عام وبات من أهم الشخصيات العالمية.
و أتمنى ان تستفيدو منها