ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
استقراء الخريطة صفحة12 مادة الجغرافيا سنة اولى ثانوي علمي
استقراء الخريطة صفحة12 مادة الجغرافيا سنة اولى ثانوي علمي
مقدمة :
وثيقة جغرافيا جاءت على شكل خريطة , تمثل توزيع الكثافة السكانية في الجزائر مصدرها الديوان الوطني للمطبوعات الدراسية في إتجاه الشمال ذات مقياس صغير 000 000 10/ 1
التحليل :
حيث نلاحظ
1. كثافة سكانية مرتفعة في المناطق التلية:
تتراوح ما بين 100 و 300 نسمة في الكلم2 وهذا لتوفر عدة شروط
منها:
. الظروف الطبيعية الملائمة ( كاعتدال المناخ و خصوبة التربة
الصالحة للزراعة ).
ظروف اقتصادية ( تمركز الأنشطة الصناعية و التجارية ).
ظروف اجتماعية ( توفر مرافق عامة مثل المدارس و
المستشفيات و المصالح الإدارية .....إلخ إضافة إلى الهجرة
الداخلية ).
2. كثافة سكانية متوسطة في الإقليم الأوسط :
تتراوح بين 10 و 100 نسمة في الكلم2 لأن هذا الإقليم أقل ملائمة
حيث الظروف الطبيعية و الإمكانيات الاقتصادية .
الكثافة السكانية في الإقليم الأوسط
متوسط الكثافة السكانية 6 26 من أكثر
3. كثافة سكانية منخفضة بالإقليم الصحراوي:
بحيث تقل عن 10 نسمة في الكلم² باستثناء الواحات و المراكز
الصناعية ويعود هذا الإنخفاض إلى صعوبة الظروف الطبيعية وخاصة المناخية منها.
الاستخلاص
يتوزع السكان في الجزائر بصفة غير منتظمة حيث نجد مناطق
مكتظة بالسكان في القسم الشمالي من البلاد خاصة في المدن
الكبرى و أخرى قليلة السكان في القسم الجنوبي للبلاد وهذا راجع الى عدة عوامل
أسأل الله لكم التوفيق و السداد
لا تترددوا في ترك اي استفسار وسيشرفنا الرد واجابتكم ان شاء الله.