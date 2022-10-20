تم استخدام المبيدات الكيميائية لأول مرة حوالي 2500 قبل الميلاد ، عندما استخدم السومريون مركبات الكبريت كمبيدات حشرية. تم تحفيز مكافحة الآفات الحديثة من خلال انتشار خنفساء البطاطس في كولورادو في جميع أنحاء الولايات المتحدة. بعد الكثير من النقاش ، تم استخدام مركبات الزرنيخ للسيطرة على الخنفساء ولم يحدث التسمم المتوقع للبشر. قاد هذا الطريق إلى قبول واسع النطاق للمبيدات الحشرية عبر القارة. [10] مع التصنيع والميكنة للزراعة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، وإدخال المبيدات الحشرية بيريثروم وديريس ، انتشرت مكافحة الآفات الكيميائية على نطاق واسع. في القرن العشرين ، أدى اكتشاف العديد من المبيدات الحشرية الاصطناعية ، مثل الـ دي.دي.تي ، ومبيدات الأعشاب إلى تعزيز هذا التطور.تم تسجيل المكافحة البيولوجية لأول مرة حوالي 300 بعد الميلاد في الصين ، عندما تم وضع مستعمرات النمل الحائك ، Oecophylla smaragdina ، عمدًا في مزارع الحمضيات للسيطرة على الخنافس واليرقات. أيضًا حوالي 4000 قبل الميلاد في الصين ، تم استخدام البط في حقول الأرز لاستهلاك الآفات ، كما هو موضح في فن الكهوف القديم. في عام 1762 ، تم إحضار ميناه هندي إلى موريشيوس للسيطرة على الجراد ، وفي نفس الوقت تقريبًا ، تم ربط أشجار الحمضيات في بورما بواسطة الخيزران للسماح للنمل بالمرور بينها والمساعدة في السيطرة على اليرقات. في ثمانينيات القرن التاسع عشر ، تم استخدام الدعسوقة في مزارع الحمضيات في كاليفورنيا للسيطرة على الحشرات القشرية ، وتبع ذلك تجارب أخرى للمكافحة البيولوجية. وضع إدخال الـ دي.دي.تي ، وهو مركب رخيص وفعال ، حدًا فعالًا لتجارب المكافحة البيولوجية. بحلول الستينيات من القرن الماضي ، بدأت مشاكل مقاومة المواد الكيميائية والأضرار التي لحقت بالبيئة في الظهور ، واكتسب المكافحة البيولوجية نهضة. لا تزال المكافحة الكيميائية للآفات هي النوع السائد من مكافحة الآفات اليوم ، على الرغم من أن الاهتمام المتجدد بالمكافحة التقليدية والبيولوجية للآفات قد تطور في نهاية القرن العشرين ويستمر حتى يومنا هذا.المكافحة البيولوجية للآفات: دبور طفيلي (Cotesia congregata) بالغ مع شرانق العذراء على مضيفه ، دودة التبغ Manduca sexta (خلفية خضراء)المكافحة البيولوجية للآفات هي طريقة للسيطرة على الآفات مثل الحشرات والعث باستخدام كائنات حية أخرى. وهي تعتمد على الافتراس أو التطفل أو الحيوانات العاشبة أو الطفيليات أو الآليات الطبيعية الأخرى ، ولكنها عادة ما تتضمن أيضًا دورًا فعالًا في الإدارة البشرية. تتضمن المكافحة البيولوجية الكلاسيكية إدخال الأعداء الطبيعيين للآفات التي يتم تربيتها في المختبر وإطلاقها في البيئة. تتمثل الطريقة البديلة في زيادة الأعداء الطبيعية التي تحدث في منطقة معينة عن طريق إطلاق المزيد ، إما على دفعات صغيرة ومتكررة أو في إصدار واحد واسع النطاق. من الناحية المثالية ، فإن الكائن الحي الذي تم إطلاقه سوف يتكاثر ويبقى على قيد الحياة ، ويوفر تحكمًا طويل المدى. يمكن أن تكون المكافحة البيولوجية مكونًا مهمًا في برنامج الإدارة المتكاملة للآفات.على سبيل المثال: غالبًا ما يتم التحكم في البعوض عن طريق وضع Bt Bacillus thuringiensis ssp. israelensis ، وهي بكتيريا تصيب وتقتل يرقات البعوض في مصادر المياه المحلية.الرقابة الثقافيةالزراعة عن طريق الحرث تعرض الآفات الحشرية للحيوانات المفترسة مثل النوارس ذات الرأس الأسود.يمكن رصد دودة براعم التنوب (البالغة والخادرة) ، وهي آفة خطيرة للغابات ، باستخدام مصائد الفرمون.المقالات الرئيسية: المكافحة الميكانيكية للآفات ، مصيدة الحشراتو دوران المحاصيلالمكافحة الميكانيكية للآفات هي استخدام تقنيات عملية بالإضافة إلى معدات وأجهزة بسيطة توفر حاجزًا وقائيًا بين النباتات والحشرات. يشار إلى هذا باسم الحراثة وهو أحد أقدم طرق مكافحة الحشائش بالإضافة إلى كونه مفيدًا في مكافحة الآفات ؛ الديدان السلكية ، يرقات خنفساء النقر الشائعة ، هي آفات مدمرة جدًا للأراضي العشبية المحروثة حديثًا ، كما أن الزراعة المتكررة تعرضها للطيور والحيوانات المفترسة الأخرى التي تتغذى عليها.