سلسلة مشاهير علماء المسلمين العدد الرابع جابر بن حيّان

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



العدد الرابع من سلسلة مشاهير علماء المسلمين



الشخصية الرابعة هي رائد الكيمياء الحديثة



جابر بن حيّان



وُلد جابر بن حيّان في 101 هـ الموافق ل 721 م بمدينة طوس في إيران من والدينِ عربيين



كان والدُه " حيّان الأزدهي " يعمل في الصيدلة و قد هاجر من اليمن إلى العراق في فترة الخِلافة الأَمَوِية و يعتقد بعض المؤرخين أنّ بن حيّان كان فارسيّا



كان جابر بن حيّان عالمًا مُسلِمًا متعدّد الثقافات و لُقب برائد الكيمياء الحديثة



له عدة إسهامات في علوم الكيمياء و التنجيم و الفلك و الجغرافيا و الفلسفة و الصّيدلة و قد أُطلق عليه لقب : أول كيميائي تجريبي



درس ابنُ حيّان في اليمن القرآن و الرّياضيات و مواضيع أخرى على يد العالم المسلم " حربيّ الحميري "



بدأ ابن حيّان حياته المهنية في مُزاولة الطّب و لكنه لم يقتصر على هذا المجال بل اختار أن يوسع من اهتماماته في البحث على مدى سنين حياته

و كانت أهم بحوثه تدور في حقلَيْ الكيمياء و الخيمياء ( الكيمياء القديمة )

كان والدُ جابر من مُناصري العباسيين في خراسان و قد قُبض عليه و أُعدمَ لدعمه للثورة العباسية على الحُكم الأموي

تلا ذلك فِرار أسرة جابر إلى اليمن



و حين تقلّد العباسيون مقاليظ الحكم عاد جابر إلى الكوفة و بدأ ممارسة الطّب في عهد هارون الرشيد و ما لبث أن استقرّ بعد ذلك في بغداد

أدّت أعمال جابر بن حيّان إل. إلهام العديد من الخيميائيين المسلمين كالرّازي و الطغرائي

و قد أثرت بحوثه بقوة في دراسة الخيمياء في أوروبا القرون الوسطى و شدّدت على الحاجة إلى التجريب في هذا المجال



يشتهر ابن حيّان باسهاماته في مبادئ الكيمياء الحديثة فقد اكتشف العديد من المواد و التفاعلات الكيميائية المعروفة اليوم كحمض كلور الماء و حمض الآزوت ( النُّتروجين ) و عمليات التقطير



و اكتشف أنه يمكن الحصول على حِمضي الآزوت و كلور الماء من تقطير أملاح مختلفة ثم ابتكر ابن حيّان الماء الملكي من مزج حِمضي الآزوت و كلور الماء

و يُذكر له اختراعه لعدّة وسائل مخبرية



و اكتشف ابن حيّان أيضا حمض الليمون و حمض الخل

و قد فاقت اسهاماته في الكيمياء اكتشاف الوسائل الحديثة

فقد أجرى التحسينات على الكثير من العمليات الصناعية القديمة كصناعة الفولاذ ومنع الصدأ و النقش على ابذهب و صباغة الملابس و دبغ الجلود و التحليل الكيميائي للأصباغ و المواد الأخرى و يُقال بأنه اخترع نوعًا من الورق الصامد للاحتراق و حبرًا سريًا



أسهم اين حيّان في تطوير التصنيف الحديث للعناصر إلى معادن و لامعادن و صنف العناصر إلى 3 فئات هي : الكُحوليات و المعادن و اللامطواعة

فالكحوليات هي المواد التي تتبخر عند تسخينها و المعادن هي مواد كالذهب و الفضة و المواد اللامطواعة كالأحجار التي تتحول إلى شكل ذروي عند طرقها



و طرح نظرية تُدعى نظرية الزئبق و الكبريت حيث اعتبر أنّ الفرق بين معدن و آخر يعتمد على احتواء كل منهما عل مادتي الزئبق و الكبريت



و طوّر ابن حيّان استخدام ثنائي أكسيد المنغنيز في صناعة الزُّجاج للتخلّص من الشوائب الخضراء التي تنتُج عن الحديد



تُرجنت كتب ابن حيّان إلى اللاتنية ك ( كتاب الكيمياء ) و ( كتاب السّبعين ) و ( كتاب المملكة ) و ( كتاب التّوازنات ) و ( كتاب الزئبق الشّرقي ) ....

و أصبحت هذه الكتب مراجع يُعتمد عليها لدراسة الكيمياء في أوروبا



كانت بحوث ابن حيّان تدور حول نظرية التكوين أو خلق الحياة و يُعاج كتاب ( الأحجار ) عدة نظريات حول صُنع المخلوقات المختبر كالعقارب و الأفاعي و حتى البشر و أن خلق أي منهم يتم بإرادة الخالق

و كان ابن حيّان يؤكد أنه لا يمكن للخيمياء أن تعمل إلا بتكريس النفس كُليا لإرادة الله



أضاف ابن حيّان 4 خواص للفيزياء الأرسطية و هي : البرودة و الحرارة و الجفاف و النّداوة

ففي المعادن كانت اثنتان من هذه الخواص داخلية و اثنتان خارجية

فمثلا كالرصاص باردًا و جافًا

و بينما الذهب حارًا و ندّيًا

و هكذا استنبط ابن حيّان نظرية تقول بأنه لو أعدنا ترتيب خواص أحد المعادن يمكن أن نحصل على معدن مختلف

و قرَن ابن حيّان دراسة الخيمياء بإرادة اللّه و بذلك تُصبح الخيمياء تنفيذا لإرادة اللّه على الأرض



كان ابن حيّان عالمًا شغوفًا بعِلمه و قد كرّس وقته و جهده لاكتشاف طرائق لتنقية المعادن و تحويلها إلى ذهب



و رجع في بحوثه إلى اكتشافات و نظريات الخيميائيين المصريين و الصينيين و استخلص منهم مفهوم حجر الفلاسفة

و كان ينظر إلى الخيمياء قبل عنده كمبدأ لا عقلاني يتعلٌق بالسحر و الخرافات و لكن ابن حيّان رفعها إلى صف الفلسفة التي لا تقتصر على محاولة تحويل المعادن بل تعمل أيضا على صُنع أشياء جديدة منها



و لكونه رجلًا تقيًّا فقد اعتبر عمله في الخيمياء نوعًا من العبادة و قد تأثر الخيميائيون الأوروبيون من أمثلل ( كورنيليوس أغريبا ) و نيكولاس فلاميل ) بأعمال ابن حيّان



كان له موقف مُعاكس للمناهج التدريسية السائدة التي كان يعتقد أنها تُحبط روح الإبظاع لدى الطُلاب و ألّح بدلا من ذلك على نظام يشجع على البحث



لابن حيّان فضل كبير في تطوير علم الكيمياء باكتشافه لمركبات كيميائية لم تكن معروفة من قبل و قد وضع العديد من التفاصيل المهمة عنها في كتبه

و كتب ابن حيّان حوالي 300 كتاب حول الموضوع و لكن لم يبق منها إلا 80 كتابًا محفوظًا في مكتبات مختلفة

و مع حلول القرن الثاني عشر ميلادي كانت مُعظم كُتُبه قد تمّ ترجمتُها إلى اللاتنية



كتب ابن حيّان أيضا مقالات تتناول الرياضيات و المرايا و الفلسفة و الشِعر و قد تركت الإكتشافات الثورية لابن حيّان أثرًا عميقًا في المجال العلمي مما مهّد الطريق لتقدّم علمي كبير فيما بعد



إنتقل ابن حيّان إلى الكوفة حيث قضى معظم حياته تقريبا فيها

و قد أمضى سنوات حياته الأخيرة قيد الإقامة الجبرية بسبب علاقاته بالبراكمة



و قد إختلف الناس في تحديد السنة التي توفي فيها و لكنه على الأغلب بين 201 هـ - 192 هـ الموافق ل 808 م و 815 م بعد وصوله إلى شيخوخة متقدمة



حدث نقاش جدلي في القرن العاشر في الأوساط الإسلامية حول شخصية و أعمال ابن حيّان

و قد أدّت أعمال ابن حيّان إلى التأثير على الكثير من العلماء المسلمين اللاحقين كالرّازي



انتهى ....

انتظروا العدد القادم



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