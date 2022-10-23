التقدير

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,759
النقاط
71
العمر
60
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
لا بد من معرفة أنّ الإنسان بطبيعته وفطرته يحتاج إلى التقدير ويشعر بالفرح عند سماعه كلام يدل على تقديره وأهميته في حياة الآخرين، حيث يعتبر التقدير من أهم الأمور التي يجب مراعاتها في الحياة الزوجية، تحديداً وبشكل أخص تقدير الزوج لزوجته، إذ تشعر الزوجة في بعض الأحيان أنّها ليست مهمة في حياة زوجها، وبأنه لا يقدر وجودها، لذا يجب على الزوج أن يعبر عن تقديره لزوجته باستمرار، سواء كان التعبير عن ذلك شفهياً أم بتصرف أو فعل معين يظهر تقديره لها، حيث ينعكس ذلك إيجابياً على حياتهما الزوجية.
 
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