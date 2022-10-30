قصص وحكايات == آه_يا_ابن_آدم_ضريتني ==

اهلا خاوتي كيراكم ان شاء الله بخير

توحشتكم ياجدكم واحد واحد

جبتلكم اليوم حكاية شابة نتمنى تعجبكم

يحكيو في قديم الزمان وسالف العصر والأوان على حطاب فقير ..الحال حال الله..يعيش وهو ومرتو في كوخ على أطراف الغابة....ذاك الحطاب مارزقوش ربي بوليدات كل يوم يخرج يحطب اللي كتبو ربي .. .يهز يبيعهم في السوق واللي يجيبو ياربي يكفيه و يشريلو مايتعشى هو ومريتو ...وكانت أمنيتو نهار يشري دجاجة والا معزة لأنو المسكين مشتاق شربة حليب وولا كعيبة عظم خاطر اللي يكسبو مالحطب مايصرفو الا على لخبز وطرف سمن والا زيتون....نهار وهو يحطب يلقى روحو في بلاصة في الغابة ماوصلهاش قبل....قدام شجرة كبيرة واغصانها طوال..عمرو ماشاف كيفها..فرح وقال هاذي نكسب منها الخير والبركة.شمر على ذراعو وهز الفاس وهبط عليها بضربة قوية ...ومايسمع الا صوت يخوف...آه يا ابن آدم ضريتني.. فزع ذاك الراجل ووخر لتالي وقعد يتلفت منا ومنا..ويحوس منين جا هالصوت..منها قال بلاك نستخايل...ورجع ضرب الشجرة مرة اخرى...والمرة هاذي كان الصوت أقوى....آه ياابن آدم ضرّيتني....وخّر وطيش الفاس من يدو وقال..شكون اللي تكلم؟ قالتلو الشجرة أنا...باش ضريتك حتى توجعني بفاسك؟ قاللها راني حطاب وكان ما نحطبش مانلقاش باش نعيش ونعيّش مريتي....وكي شفتك كبيرة واغصانك دايرة بيك فرحت ..وقلت اليوم نصوّر مايشريلي دجاجة والا معيزة تعينني على هم الزمان.. قالتلو..هز فاسك وروح واللي حبيت وتحوس عليه تلقاه...لكن رد بالك ترجعلي مرة أخرى... في الحين هز الحطاب فاسو وشد ثنية دارو وهو يخمم في القصة اللي صارتلو...حكاية مايصدقهاش العقل.. وصل يلقى قدام الدار بڨرة سمينة ..ضرعها ماشاء الله راح يطرطق بالحليب.. وزرييبة مليان دجاج.. ومعزة.....ولى ينڨز مالفرحة.. يامراة!...يا مرأة... منين هالخير؟ خرجت مرتو تجري.شافتهم....بهتت! قالتلو ماللي مشيت تحطب ماخرجتش مالدار....قاللها زعمة الشجرة؟.... وحكالها الحكاية... فرحو بذاك الرزق وتعدات الايام وهوما منفنفين...حتى لنهار جاتو مرتو وقالتلو...ياراجل... كان الشجرة عطاتنا هالخير هذا الكل!معناها نتجم تزيد...علاش ماتطلبش منها الدراهم خلي نخرجو من الكوخ ونسكنو دار كالعيباد والناس ونلبسو احسن لباس !! والا حرام فينا الخير! قاللها يامرأة خلاص احسمي وأرضي باللي عندنا..فين كنا وفين صبحنا!.. قالتلو أبدا...انت ماتحبنيش وماتحبليش الخير ..والا انا مش من وجهي الديار واللباس؟؟ وبدات تاكل في راسو كل يوم ليل ونهار .حتى المسكين ما عليه غير هز فاسو و رجع لذيك الشجرة..و صللها... هبط عليها بالفاس... آه ياابن آدم ضريتني!!...مش قتلك ما تزيدش ترجعلي.. قاللها مش مني من مرتي...مرجتني ..تحوس على المال باش تشري دار ولباس كيف الناس قالتلو ارجع لدارك.. واللي تحوس عليه تلقاه...لكن رد بالك ترجعلي.... هز روحو ورجع لدارو..دخل على مرتو..واذا بزوج صنادق في الدار أول مرة يشوفوهم...حلوهم يلقاوهم مترّسين ذهب ولويز...طارو بالفرحة ومن غدوة شراو قصر ولباس وولى عندهم الخدام والاراضي وولاو مالناس الكبار روحي يازمان و ارواح يازمان نهار مرتو دخلت عليه وقالتلو ..ذركا الخير والرزق هذا الكل ليمن يقعد واحنا ماعناش الذرية؟...قاللها هاذي حكمة ربي واللي كاتبهولنا نرضاو بيه... قالتلو مادام الشجرة عطاتنا هالخير الكل..بالاك تقدر تعطينا الاولاد ... قاللها أبداااا مستحيل نزيد نرجع ليها ..... بدات تستت وتبكي وانا محرومة من الذرية والنسا ڨاع خيرمني لا كلّت ولا ملّت ليل ونهار حتى ذاك المسكين قاللها ماينة....غاضتو هز الفاس وراح على سعدو للغابة وصل للشجرة وهو حاشم على روحو ..طبطب عليها بيدو..شوية.. ماجاوبتوش..هز حجرة وضربها بيها...قالتلو ..آه ضريتني ياابن آدم...مش قتلك متزيدش تجيني؟ وش تحوس ؟؟ قاللها سامحيني...مرتي السبب..تحوس على الاولاد قالتلوارجع لدارك واللي تحوس عليه يصير.. لكن المرة هذي معاه عقااب.....ورد بالك ترجعلي..راني نحرقك في بلاصتك.. هز روحو وراح ..حكى لمرتو على الي صار...قالتلو ماتخافش..لاعقاب لا والو ..تخوّف فيك برك. فاتو الايام وبدى رزقهم ينقص..والهوايش اللي مربينهم يموتو بالشوية..وهبطت عليهم الديون وكل مرة يبيعو حاجة حتى ولاو ما يكسبو حاجة ورجعو لذاك الكوخ على أطراف الغابة...ورجع هو يحطب باه يلقاو ماياكلو..وحبلت مرتو وجابتلو زوج توام كالغزلان... وعاشو على ذاك الحال بعد ماكانو صحاب جاه ..



و كيما قالوا ناس بكري الطمع يخسر الطبع ❤

اذا ربي عطانا خير مكفينا نحمدوه و نقنعوا بيه فالقناعة كنز لا يفنى