تلمو تلمو و قراو الفال نتاعكم😂

sanaya

sanaya

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#1
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#1
سلام😊😊
أيا تلمو خاوتي خواتاتي نحب نديرلكم فال كل واحد و شهر ميلادو كل واحد و زهروا🌼🌼🌼🌼🌼😑🌼😑
زهرك يازهار بسم الله🎡🎡🎡
نبدا مع مواليد شهر جانفي🌼🌼🌼
يايما لعزيزة اللي يهدر معاه و يغلط يخلصها بكف و لا بركلة ، صباح ينوض مشنف مدام مشربش القهوة ميحكيش ، يداوس حتى مع روحو ربي يستر ، ولا كاش نهار شفتو متبسم اتسما المصروف راهو دخل ، و لا كاش عرضة فالحومة ، نهار يعرف جيرانوا دايرين عرضة يطل عليهم يدير روحو توحشهم غير باش ياكل 😅😅😅
مواليد فيفري🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
هاذي كتحكي 20/100 صحيح و الباقي كذب و خرطي ، تنوض صباح تريح فالبالكون و تعيط راجلها بب بب شوف جارتي الله الله طوموبيل تبرق و دار شابة و نتا 😕😕😕😕، ربي يستر نكدية تخرج تحوس تولي للدار تقول لراجلها معجبنيش الحال ، يقولها علاه تقولو باسكو تلاقيت بفتيحة اللي كانت تقرا معايا هي جابت ثلاثة اولاد و مزالها رشيقة ، ونا راني غير بوبونة ،
تسمع زغاريت فالحومة تطل من التاقة ،
يايما وحد الراجل كما مهند ، يااااحاه مرتو دايرة كالربعة تاع صباح ، لوكان تزوجني أنا ماشي خير ، زين و عقلية و تربية و عايشة فكوري ،
ياختي قنعي وشبيك ،
أما إلا عيطيت لكاش وحدة لدارها و شافتها ضربتها بحطة ، تندب على راجلها نتا و نتا ونتا ياه ربي كبر خاطرو و خلاص زهرو المعوج 😆😆😆
مواليد مارس🌼🌼🌼🌼🌼
هذا وين يلقا التمنشير يريح ، شحال يعجبو الحال ربي يستر ، يدخل للدار يبدا ينقل الأخبار لمارتو و فالحومة يسموهم صحفيين ،
تحب تسقسي عالزواج عالطلاق عالخدمة كلشي عندهم ،
نهار يطيبو حاجى بنينة و تدخل عليهم الجارةيخبوها تحت الطابلة باش متذوقش ،
نهار يزورهم ضيف ثقيل يمدولو قهوة بلا سكر و لا يخلطولها الملح باش ميوليش ، و خترة رحت نزورهم لوجه الله قالولي خسارة بنت عم بحوص اللي كان ساكن في حومة خالة بنت عم نسيبنا تخطبت رايحين نباركولها ، قالك يخافو من العين نهار كامل جايين رايحين عند الخالة الزايخة باش ترقيلهم.
مواليد شهر أفريل🌼🌼🌼🌼🌼
موسوس بززززاف ، ربي يستر يتوضا 7 خترات كل يوم لبسة نظيفة ، تخمس معاه يجري للحمام يغسل يدو ، تهدر لوليدو يخرج لاانجات يمسحو كامل بيهم،
تعرضو ياكل يقولك راني صايم وهو كان يستقهوي معاك ،
العالم كل يعيف غير هو😒😒😒
خترة جيت نصافحو دار روحو يمشط في شعرو😩😩
ياسيدي خليك وحدك غير نتا نظيف
الله شو عالعالم 😡😡😡
مواليد ماي🌼🌼🌼🎡🌼🌼
ديما تلعبها مريضة ، تنقي الكوزينة تخلي نص لماعن ، تنقي الدار تخلي الحمام ، تغسل الملابس تخليهم فالماشينة ، ونهار نعيطلها للميناج تقولي سمحيلي بب راني مريضة و نروحلها نلقاها تشطح ، وجامي تحكم السر تمديلها سر تعيط لفاطيمة و زليخة تكشفو و ربي يستر ماشينة هدرة كحالتي ددددددددددددددددددددددددد تبدا متحبسش حتى توجعلك راسك ، و مام كترقد تنوض وهي راقدة و تهدر و تكشف كل اسرار الناس😅😅😅
ريي يشافيها و خلاص
مواليد جوان🌼🌼🌼🌼
مشكاكة و طماعة ، تشري روبة سلفيهالي ، يشري راجلك توندوز سلفيها لراجلي باش ميخلصش حق الحفاف ،
الروبو تسلفو ، مام الدجاجة قاتلي سلفيهالي شي سمانة باش ناكل البيض راهو غالي ،
الجيران كامل يغلقو البيبان عليها ،
تشوفك تضحكي تقولك واش شفتي فيا حتى تضحكي ،
تهدري مع صاحبتك تقولك راكم عليا ،
كنتلاقاها نوقف كالروبو منتحرك منتبسم حتى تروح يالطيف مسمومة.
مواليد جويلية🌼🌼🌼🌼🌼
يحب القعدات و تمنشير ، يجوز عليه شيباني يحكي عليه لعجوز يحكي عليها الطفلة الا شابة يخرج ليها الف عيب الا كشرودة يعايرها ،
مخلا صغير ولا كبير يهدر كنسا بلا بلا بلا بلا بلا ،
خترة شفتو قالي بنتك دوك تولي طويلة عليك و تباني قصيرة قدامها ، ضربت عليه وحد التشنيفة قالي ابابابابابا شحال مسمومة ، ايا ضحكت قالي منافقة ،
الشي اللي درتو متسلكش معاه وليت كنتلاقاه نبدل الطريق و خلاص ربنا يعين أهلو و يصبرهم.......
مواليد أوت🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
هادئة لحد الملل ، راجلها مسكين راهو مغبون ، يدخل للدار يلقاها كالم ، تاكل كالروبو ، و متهدرش خلاص بب نوض بب رايحة نرقد بب شريلي ،
خترة وجدت لراجلها زعما زعما عشاء رومانسي ، قاللها ديري موسيقى شعلتلو كاسيتة فارغة ،
تلاقات بيا خترة قاتلي يايما شحال صامطة تهدر بزاف ، منعرف شكون الصامطة أنا ولا نتي ، المهم اللي يحب ينتحر من شدة الهم يعيش معاها ولا تجي تعيش معايا نعاود نبدل ليها لا ميموار 😅😅😅
مواليد سبتمبر🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
فنيان نهار كامل راقد ، تطلب مساعدة منو يقولك يااااه أنا منقدرش نركب لامبا يديا يعياو ،
يروح للريسترون يقولو جيبلي حاجة خفيفة تكون شوربة ، و عندو فالريستورون أباراي سبيسيال المغرفة هيا تطلع و تمدلو الماكلة ،
خترة جات لو مكالمة و نسا يحبس لبراي وبدات الماكلة تسيح فالارض و الناس كامل ضحكوا عليه ، خصوا يروح لليابان يفلاشيوه
مواليد أكتوبر🌼🌼🌼🌼
مسمومة ربي يستر ، راجلها يخاف منها يايما شحال نخاف منها ، كتزورها نبدا غير نعس روحي بالاك يجيني كف من حيث لا أدري و لا أحتسب ،
و تالمون منيرفية تريح و تفيبري وحدها ،خترة عيطلها راجلها قالها ملقيتش خبز ضربت تيليفونها للحيط و كتكسر زادت خبطاتو للتلفزيون ،
ربي يستر وخلاص كعاد راجلها يخافها ربي يجيب الخير......
مواليد نوفمبر🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
عالعام تحوس عالزواج تروح للعرس تبدا تبع غير فالنسا اللي عندهم رجال عزابية ، خترة حطت عينها فواحد سقسات اختو تعاونها باش تصيدو قالتلها ساهلة يما نهار تروح للحمام روحي معاها ، و تددلليها ويما واعرة الا عجبتيها تعجبي خويا ، المهم راحت للحمام جات الحاجة رفدت ليها الكابا تاعها ووصلاتو حتى للشومبرا ، و مبعد كخرجت دارت ليها مساج و مشطت ليها شعرها ، و كجات تروح رفدت لها الكابا تاعها حتى الطوموبيل، كجات خارجة قالت لوليدها شكون هاد الطفلة ؟
أيا فرحت بلي عجبت الحاجة 😊😊😊
أيا وليدها قال لها علاه أيما😮😮😮
قالتلو : و الله صامطة كالرهج ، و لصقة مللي دخلت وهي لاصقة فيا من بلاصة لبلاصة ، شحفيك هذه نتيجة الطماعين
مواليد ديسمبر🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
ناس ملاح تبارك الله معندك متقول فيهم ، خدمة و دين و ظرافة و اللي تحب تتزوج تخير واحد من مواليد ديسمبر ، واللي يحب يخطب ثاني ، معندي منقول فيهم هما الدنيا و ما فيها اللي عندو مرا زايدة في ديسمبر راهو كسب كنز من كنوز الدنيا (أنا مواليد ديسمبر 😆😆😆لا للقصف ههههههه)
المهم رانا نقرعجوا والله ،
و اللي جا في فالها تاع راجل اتسما هي صفات راجلها ،
و العكس صحيح والله والله غير حبيت نضخكوا واللي غاضوا الحال عندو اربع حيوط😆😆😆😆😆😆😆😒سلام
 
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Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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#2
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#2
السلام عليكم
اه ياختي اه على مواليد ديسمبر هههه
الزين والظرافة وزيد خدامين هههههه
هاه وانت نهار كامل تمنشري فيا هاه
بصح عجبتيني في وحد الشهر ههههه
شهر نوفمبر يامحاينك جبتيه سواسوة اواه انت توالمي تشوفي الزهر في ماء الزهر هههه
خليها كي تدخل تقرى موضوعك يجيك القصف من حيث لاتدري هههههه
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو بارز ::
#3
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#3
هههه سانايا وشبيك ليوم مع البوقالة
يعطيك الصحة راكي تهليتي في جماعة ديسمبر ياخويا يا خويا
ضحكني افريل
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#4
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#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة مريومة شبعتيني ضحك هههه
بصح واشوا شهر ديسمبر وما ديسمبر :cautious:
المشكلة تاع شهر ديسمبر هوما لي لامين كامل عيوب الاشهر الأخرى :LOL:
غير نضحك برك، بالمناسبة أنا فيفري ولليوم فقط اكتشفت بلي عندي
هاد المواهب هههه، مواهب برج المراقبة والتيليسكوب
يعطيك الصحة والله مواضيعك ينحيو على الخاطر ربي يحفظك ختي وربي يهنيك
تحياتي​
 
Nounous nina

Nounous nina

:: عضو مُشارك ::
#5
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#5
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ههههههههههه انا جويلية حكايتك حكاية معاه 8ههههههههههههه شبعتينى ضحك بالتوفيق حبوبتى
 
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