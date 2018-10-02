تلمو تلمو و قراو الفال نتاعكم😂

سلام😊😊

أيا تلمو خاوتي خواتاتي نحب نديرلكم فال كل واحد و شهر ميلادو كل واحد و زهروا🌼🌼🌼🌼🌼😑🌼😑

زهرك يازهار بسم الله🎡🎡🎡

نبدا مع مواليد شهر جانفي🌼🌼🌼

يايما لعزيزة اللي يهدر معاه و يغلط يخلصها بكف و لا بركلة ، صباح ينوض مشنف مدام مشربش القهوة ميحكيش ، يداوس حتى مع روحو ربي يستر ، ولا كاش نهار شفتو متبسم اتسما المصروف راهو دخل ، و لا كاش عرضة فالحومة ، نهار يعرف جيرانوا دايرين عرضة يطل عليهم يدير روحو توحشهم غير باش ياكل 😅😅😅

مواليد فيفري🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

هاذي كتحكي 20/100 صحيح و الباقي كذب و خرطي ، تنوض صباح تريح فالبالكون و تعيط راجلها بب بب شوف جارتي الله الله طوموبيل تبرق و دار شابة و نتا 😕😕😕😕، ربي يستر نكدية تخرج تحوس تولي للدار تقول لراجلها معجبنيش الحال ، يقولها علاه تقولو باسكو تلاقيت بفتيحة اللي كانت تقرا معايا هي جابت ثلاثة اولاد و مزالها رشيقة ، ونا راني غير بوبونة ،

تسمع زغاريت فالحومة تطل من التاقة ،

يايما وحد الراجل كما مهند ، يااااحاه مرتو دايرة كالربعة تاع صباح ، لوكان تزوجني أنا ماشي خير ، زين و عقلية و تربية و عايشة فكوري ،

ياختي قنعي وشبيك ،

أما إلا عيطيت لكاش وحدة لدارها و شافتها ضربتها بحطة ، تندب على راجلها نتا و نتا ونتا ياه ربي كبر خاطرو و خلاص زهرو المعوج 😆😆😆

مواليد مارس🌼🌼🌼🌼🌼

هذا وين يلقا التمنشير يريح ، شحال يعجبو الحال ربي يستر ، يدخل للدار يبدا ينقل الأخبار لمارتو و فالحومة يسموهم صحفيين ،

تحب تسقسي عالزواج عالطلاق عالخدمة كلشي عندهم ،

نهار يطيبو حاجى بنينة و تدخل عليهم الجارةيخبوها تحت الطابلة باش متذوقش ،

نهار يزورهم ضيف ثقيل يمدولو قهوة بلا سكر و لا يخلطولها الملح باش ميوليش ، و خترة رحت نزورهم لوجه الله قالولي خسارة بنت عم بحوص اللي كان ساكن في حومة خالة بنت عم نسيبنا تخطبت رايحين نباركولها ، قالك يخافو من العين نهار كامل جايين رايحين عند الخالة الزايخة باش ترقيلهم.

مواليد شهر أفريل🌼🌼🌼🌼🌼

موسوس بززززاف ، ربي يستر يتوضا 7 خترات كل يوم لبسة نظيفة ، تخمس معاه يجري للحمام يغسل يدو ، تهدر لوليدو يخرج لاانجات يمسحو كامل بيهم،

تعرضو ياكل يقولك راني صايم وهو كان يستقهوي معاك ،

العالم كل يعيف غير هو😒😒😒

خترة جيت نصافحو دار روحو يمشط في شعرو😩😩

ياسيدي خليك وحدك غير نتا نظيف

الله شو عالعالم 😡😡😡

مواليد ماي🌼🌼🌼🎡🌼🌼

ديما تلعبها مريضة ، تنقي الكوزينة تخلي نص لماعن ، تنقي الدار تخلي الحمام ، تغسل الملابس تخليهم فالماشينة ، ونهار نعيطلها للميناج تقولي سمحيلي بب راني مريضة و نروحلها نلقاها تشطح ، وجامي تحكم السر تمديلها سر تعيط لفاطيمة و زليخة تكشفو و ربي يستر ماشينة هدرة كحالتي ددددددددددددددددددددددددد تبدا متحبسش حتى توجعلك راسك ، و مام كترقد تنوض وهي راقدة و تهدر و تكشف كل اسرار الناس😅😅😅

ريي يشافيها و خلاص

مواليد جوان🌼🌼🌼🌼

مشكاكة و طماعة ، تشري روبة سلفيهالي ، يشري راجلك توندوز سلفيها لراجلي باش ميخلصش حق الحفاف ،

الروبو تسلفو ، مام الدجاجة قاتلي سلفيهالي شي سمانة باش ناكل البيض راهو غالي ،

الجيران كامل يغلقو البيبان عليها ،

تشوفك تضحكي تقولك واش شفتي فيا حتى تضحكي ،

تهدري مع صاحبتك تقولك راكم عليا ،

كنتلاقاها نوقف كالروبو منتحرك منتبسم حتى تروح يالطيف مسمومة.

مواليد جويلية🌼🌼🌼🌼🌼

يحب القعدات و تمنشير ، يجوز عليه شيباني يحكي عليه لعجوز يحكي عليها الطفلة الا شابة يخرج ليها الف عيب الا كشرودة يعايرها ،

مخلا صغير ولا كبير يهدر كنسا بلا بلا بلا بلا بلا ،

خترة شفتو قالي بنتك دوك تولي طويلة عليك و تباني قصيرة قدامها ، ضربت عليه وحد التشنيفة قالي ابابابابابا شحال مسمومة ، ايا ضحكت قالي منافقة ،

الشي اللي درتو متسلكش معاه وليت كنتلاقاه نبدل الطريق و خلاص ربنا يعين أهلو و يصبرهم.......

مواليد أوت🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

هادئة لحد الملل ، راجلها مسكين راهو مغبون ، يدخل للدار يلقاها كالم ، تاكل كالروبو ، و متهدرش خلاص بب نوض بب رايحة نرقد بب شريلي ،

خترة وجدت لراجلها زعما زعما عشاء رومانسي ، قاللها ديري موسيقى شعلتلو كاسيتة فارغة ،

تلاقات بيا خترة قاتلي يايما شحال صامطة تهدر بزاف ، منعرف شكون الصامطة أنا ولا نتي ، المهم اللي يحب ينتحر من شدة الهم يعيش معاها ولا تجي تعيش معايا نعاود نبدل ليها لا ميموار 😅😅😅

مواليد سبتمبر🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

فنيان نهار كامل راقد ، تطلب مساعدة منو يقولك يااااه أنا منقدرش نركب لامبا يديا يعياو ،

يروح للريسترون يقولو جيبلي حاجة خفيفة تكون شوربة ، و عندو فالريستورون أباراي سبيسيال المغرفة هيا تطلع و تمدلو الماكلة ،

خترة جات لو مكالمة و نسا يحبس لبراي وبدات الماكلة تسيح فالارض و الناس كامل ضحكوا عليه ، خصوا يروح لليابان يفلاشيوه

مواليد أكتوبر🌼🌼🌼🌼

مسمومة ربي يستر ، راجلها يخاف منها يايما شحال نخاف منها ، كتزورها نبدا غير نعس روحي بالاك يجيني كف من حيث لا أدري و لا أحتسب ،

و تالمون منيرفية تريح و تفيبري وحدها ،خترة عيطلها راجلها قالها ملقيتش خبز ضربت تيليفونها للحيط و كتكسر زادت خبطاتو للتلفزيون ،

ربي يستر وخلاص كعاد راجلها يخافها ربي يجيب الخير......

مواليد نوفمبر🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

عالعام تحوس عالزواج تروح للعرس تبدا تبع غير فالنسا اللي عندهم رجال عزابية ، خترة حطت عينها فواحد سقسات اختو تعاونها باش تصيدو قالتلها ساهلة يما نهار تروح للحمام روحي معاها ، و تددلليها ويما واعرة الا عجبتيها تعجبي خويا ، المهم راحت للحمام جات الحاجة رفدت ليها الكابا تاعها ووصلاتو حتى للشومبرا ، و مبعد كخرجت دارت ليها مساج و مشطت ليها شعرها ، و كجات تروح رفدت لها الكابا تاعها حتى الطوموبيل، كجات خارجة قالت لوليدها شكون هاد الطفلة ؟

أيا فرحت بلي عجبت الحاجة 😊😊😊

أيا وليدها قال لها علاه أيما😮😮😮

قالتلو : و الله صامطة كالرهج ، و لصقة مللي دخلت وهي لاصقة فيا من بلاصة لبلاصة ، شحفيك هذه نتيجة الطماعين

مواليد ديسمبر🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

ناس ملاح تبارك الله معندك متقول فيهم ، خدمة و دين و ظرافة و اللي تحب تتزوج تخير واحد من مواليد ديسمبر ، واللي يحب يخطب ثاني ، معندي منقول فيهم هما الدنيا و ما فيها اللي عندو مرا زايدة في ديسمبر راهو كسب كنز من كنوز الدنيا (أنا مواليد ديسمبر 😆😆😆لا للقصف ههههههه)

المهم رانا نقرعجوا والله ،

و اللي جا في فالها تاع راجل اتسما هي صفات راجلها ،

و العكس صحيح والله والله غير حبيت نضخكوا واللي غاضوا الحال عندو اربع حيوط😆😆😆😆😆😆😆😒سلام