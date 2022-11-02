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واحد جاب شغالة
وحب يقهر زوجته قالها:
ماتلاحظين الشغالة مورايا وين ما نروح:
قالت: باينا هندوسية تعبد الثيران
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
الله يسامحه
سائق باص حكمه ظابط المرور وساله:
منين حملت الركاب؟
قاله حملتهم من النت ههههههه
المهم عنده اسبوعين
وهو يبوس راس الظابط باه يخرج الباص من الحجز
والظابط يقله:
ماعنديش كونكسيو
يقول أجرة التاكسي من مطار القاهرة للفندق 200جنبه
بينها من الفندق للمطار100 جنيه
قال له:
ليه من الاثنين للجمعه 5 ايام بينما من الجمعه للاثنين 4 ايام
يقول : انصدمت وإلى الآن ادور على احابة