قصف جبهة

هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
278
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
واحد جاب شغالة

وحب يقهر زوجته قالها:

ماتلاحظين الشغالة مورايا وين ما نروح:😏

قالت: باينا هندوسية تعبد الثيران🤪
 
هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
278
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
سائق باص حكمه ظابط المرور وساله:
منين حملت الركاب؟
قاله حملتهم من النت ههههههه
المهم عنده اسبوعين
وهو يبوس راس الظابط باه يخرج الباص من الحجز
والظابط يقله:
ماعنديش كونكسيو 😁
 
هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
278
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة


يقول أجرة التاكسي من مطار القاهرة للفندق 200جنبه
بينها من الفندق للمطار100 جنيه
قال له:
ليه من الاثنين للجمعه 5 ايام بينما من الجمعه للاثنين 4 ايام
يقول : انصدمت وإلى الآن ادور على احابة😜
 
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