الاسترجاع والاختبار

العلم وراء هذا. وفقًا لقانون جوست من عام 1897 "إذا كانت جمعيتان متساويتان في القوة ولكنهما من عمر مختلف ، فإن التكرار الجديد يكون له قيمة أكبر بالنسبة للأقدم". هذا يعني أنه إذا كان على الشخص أن يدرس شيئين مرة واحدة ، في أوقات مختلفة ، فسيكون من السهل تذكر الشيء الذي تمت دراسته مؤخرًا.التداخل والحجبالحظر هو دراسة موضوع واحد في كل مرة. Interleaving هي تقنية أخرى تستخدم لتحسين التعلم والذاكرة ؛ أنها تنطوي على ممارسة وتعلم العديد من المهارات أو الموضوعات ذات الصلة. [27] [28] على سبيل المثال ، عند تدريب ثلاث مهارات A و B و C: يستخدم الحجب نمط AAA-BBB-CCC بينما يستخدم التشذير نمط ABC-ABC-ABC. لقد وجدت الأبحاث أن التشذير أفضل من عرقلة مهارات التعلم والدراسة.الاسترجاع والاختبارمن أكثر طرق التعلم كفاءة محاولة استرجاع المعلومات والمهارات المكتسبة. يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من تأثير الاختبار بما في ذلك: الاختبار ، والاختبار ، والاختبار الذاتي ، وحل المشكلات ، والاستدعاء النشط ، والبطاقات التعليمية ، وممارسة المهارات ، وغير ذلك.إدارة الوقت والتنظيم وتغيير نمط الحياةفي كثير من الأحيان ، يمكن تحقيق تحسينات في فعالية الدراسة من خلال تغييرات في أشياء لا علاقة لها بمواد الدراسة نفسها ، مثل إدارة الوقت ، وتعزيز الدافع وتجنب التسويف ، وتحسين النوم والنظام الغذائي.تهدف إدارة الوقت في جلسات الدراسة إلى ضمان إعطاء التركيز الأكبر للأنشطة التي تحقق أكبر فائدة. يعد نظام إشارات المرور طريقة بسيطة لتحديد أهمية المعلومات ، وتسليط الضوء على المعلومات أو تسطيرها بالألوان:الأخضر: الموضوعات التي يجب دراستها أولاً ؛ مهم وبسيط أيضًاالعنبر: الموضوعات التي ستدرس بعد ذلك ؛ مهمة ولكنها تستغرق وقتًا طويلاًالأحمر: أدنى أولوية ؛ معقدة وليست حيوية.هذا يذكر الطلاب بالبدء بالأشياء التي ستوفر أسرع فائدة ، بينما يتم التعامل مع الموضوعات "الحمراء" فقط إذا سمح الوقت بذلك. المفهوم مشابه لتحليل ABC ، الذي يشيع استخدامه من قبل العمال للمساعدة في تحديد الأولويات. أيضًا ، يمكن استخدام بعض مواقع الويب (مثل FlashNotes) في مواد دراسية إضافية وقد تساعد في تحسين إدارة الوقت وزيادة التحفيز.