مهارات التدريس السبع🎟أولا : مهارة التهيئة الذهنيةوهي تهيئة أذهان الطلاب لتقبل الدرس بالإثارة والتشويق ، حيث يقوم المعلم بجذب إنتباه الطلاب نحو الدرس عن طريق عرض الوسائل التعليمية المشوقة ، أو طرح أمثلة من البيئة المحيطة بالتلاميذ .🎟ثانيا: مهارة تنويع المثيراتهو عدم الثبات على شيء واحد من شانه أن يساعد على التفكير وإثارة الحماس . والتنويع بالمثيرات مهارة هامة فيإيصال المعلومة . فاستخدام المعلم في كل لحظة من لحظات الدرس مهارة هو بمثابة زيادة في التحصيل الدراسي لدى الطلاب مع الحفاظ على اهتمام الطلاب في موضوع التعلم و يتحقق ذلك عن طريق تنويع المثيرات التالية :* الإيماءات : ويقصد بها إيماءات الرأس وحركة اليدين وتعبيرات الجسم بالموافقة أو العكس.* التحرك في غرفة الصف . * استخدام تعبيرات لفظية* الصمت : ويقصد به الصمت الذي يتخلل عرض المعلم لموضوع معين .* تنويع الحواس .ممارسات تبعث الملل :* الصوت الرتيب .* الوقوف الثابت .🎟ثالثا : مهارة استخدام الوسائل التعليميةعند عرض الوسيلة التعليمية أمام الطلاب يجب أن يدرك المعلم الغاية من هذه الوسيلة ومدى ملائمتها لمستوى الطلاب وكيفية استخدامها ، ويجب على المعلم أن يجعل الطلاب يكتشفون تدريجيا أهداف الدرس من خلال هذه الوسيلة ، كما أن التربية الحديثة تهتم بالجانب الحسي عند الطلاب لأن من خلاله يبقى أثر التعلم .🎟رابعا : إثارة الدافعية للتعلميقصد بها إثارة رغبة التلاميذ في التعلم وحفزهم عليه .فوائدها :* تجعلهم التلاميذ يقبلون على التعلم .* تقلل من مشاعر مللهم وإحباطهم .* تزيد من مشاعر حماسهم واندماجهم في مواقف التعلم .استراتيجيات لإثارة دافعية الطلاب للتعلم :* التنويع في استراتيجية التدريس.* ربط الموضوعات بواقع حياة التلاميذ.* إثارة الأسئلة التي تتطلب التفكير مع تعزيز إجابات الطلاب .* ربط أهداف الدرس بالحاجات الذهنية والنفيسة والاجتماعية للمتعلم .* التنويع بالمثيرات.* مشاركة الطلاب في التخطيط لعملهم التعليمي.* استغلال الحاجات الأساسية عند المتعلم ومساعدته على تحقيق ذاته* تزويد الطلاب بنتائج أعمالهم فور الانتهاء منها.*إعداد الدروس وتحضيرها وتخطيطها بشكل مناسب .* الشعور بمشاعر الطلاب ومشاركتهم بانفعالاتهم ومشكلاتهم ومساعدتهم معالجتها وتدريبهم على استيعابها .🎟خامسا : مهارة وضوح الشرح والتفسيروهي إمتلاك المدرس قدرات لغوية وعقلية يتمكن بها من توصيل شرحه للطلاب بيسر وسهولة ، ويتضمن ذلك استخدام عبارات متنوعة ومناسبة لقدرات الطلاب العقلية .🎟سادسا : مهارات التعـزيزمفهومه هو :* وصف مكافأة تعطى لفرد استجابة لمتطلبات معينة .* أو كل ما يقوي الاستجابة ويزيد تكرارها .* أو تقوية التعلم المصحوب بنتائج مرضية واضعاف التعلم المصحوب بشعور غير سار .أنواع التعزيز :يختلف باختلاف الأشخاص والمعلم يعتمد على الله ثم على خبرته في معرفة طلابه وصلاحية طرائق التعزيز التياستخدمها معهم .* التعزيز الإيجابي (اللفظي) كـ ( أحسنت - نعم أكمل - جيد ) للإجابة الصحيحة .* التعزيز الإيجابي (غير اللفظي) كـ ( الابتسامة - الإيماءات - الإشارة باليد أو الإصبع .. )* التعزيز الإيجابي (الجزئي) تعزيز الأجزاء المقبولة من إجابة الطالب .* التعزيز المتأخر (المؤجل) كأن يقول المعلم لطالب هل تذكر قبل قليل قلت لنا .. يجيب ...* التعزيز السلبي : إيقاف العقاب إذا أدوا السلوك المرغوب فيه بشكل ملائم * التجاهل والإهمال الكامل لسلوك الطالبالتعزيز والطلاب الخجولين :الطلاب الخجولين الذين لا يشاركون في المناقشات الصفية إلا نادراَ بإمكان المعلم حل هذه المشكلة تدريجياً من خلالدمجه في الأنشطة الصفية. ومثال ذلك :* تكليفه بالإجابة على سؤال سهل نوعاً ما .* ابتسامة أو هزة رأس من المعلم إذا لاحظ أحد هؤلاء يصغي إليه أو ينتبه على ما يدور حوله في الصف.🎟سابعا : مهارات الأسئلة واستقبال المعلم لإسئلة الطلاب* تعد الأسئلة الصفية الأداة التي يتواصل بها الطلاب والمعلمون*تمثل الأسئلة الصفية وسيط المناقشة بين :. الطلاب أنفسهم. الطلاب والمعلم. الطلاب وما يقدم لهم من خبرات ومواد تعليمية*مشاركة الطلاب وتفاعلهم في الصف : يتوقف ذلك على نوعية الأسئلة وحسن صياغتها*كما أن التفاعل بين المعلم وطلابه مهم للغاية من خلال استقبال المعلم لأسئلة طلابه بطريقة مهذبة ومشجعة ، باستخدام عبارات التعزيز مثل "أحسنت" أو "بارك الله فيك" ، لأن التشجيع يزيد من دافعية التعلم ، وعندما يجيب الطالب إجابة خاطئة فلا يزجره المعلم ويحرجه أمام طلابه ، وإنما يوضح له الإجابة ويعطيه الدافع للإجابة مرة أخرى .