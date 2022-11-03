الخريطة السياسية للمملكة العربية السعودية

في عام 1916 ، وبتشجيع ودعم من بريطانيا (التي كانت تقاتل العثمانيين في الحرب العالمية الأولى) ، قاد شريف مكة ، حسين بن علي ، تمردًا عربيًا ضد الدولة العثمانية لإنشاء دولة عربية موحدة. ] على الرغم من أن الثورة العربية من عام 1916 إلى عام 1918 فشلت في تحقيق أهدافها ، إلا أن انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى أدى إلى نهاية السيادة العثمانية والسيطرة على شبه الجزيرة العربية وأصبح حسين بن علي ملكًا على الحجاز.تجنب ابن سعود التورط في الثورة العربية ، وبدلاً من ذلك واصل صراعه مع آل رشيد. بعد الهزيمة الأخيرة للأخير ، أخذ لقب سلطان نجد في عام 1921. وبمساعدة الإخوان ، تم فتح مملكة الحجاز في 1924-1925 ، وفي 10 يناير 1926 ، أعلن ابن سعود نفسه ملكًا على الحجاز. ] على مدى السنوات الخمس التالية ، أدار جزأين من مملكته المزدوجة كوحدات منفصلة.بعد احتلال الحجاز ، تحول هدف قيادة الإخوان إلى توسيع العالم الوهابي إلى المحميات البريطانية في شرق الأردن والعراق والكويت ، وبدأوا في مداهمة تلك الأراضي. قوبل ذلك بمعارضة ابن سعود ، حيث أدرك خطورة الصراع المباشر مع البريطانيين. في الوقت نفسه ، أصبح الإخوان محبطين من سياسات ابن سعود الداخلية التي بدا أنها تفضل التحديث وزيادة عدد الأجانب غير المسلمين في البلاد. ونتيجة لذلك ، انقلبوا على ابن سعود ، وبعد صراع دام عامين ، هُزِموا عام 1929 في معركة سبيلا ، حيث قُتل قادتهم. [109] في 23 سبتمبر 1932 ، اتحدت مملكتا الحجاز ونجد بالمملكة العربية السعودية ، [79] وهذا التاريخ هو الآن عطلة وطنية تسمى اليوم الوطني السعودي.ما بعد التوحيدالمقال الرئيسي: التاريخ الحديث للمملكة العربية السعوديةالخريطة السياسية للمملكة العربية السعوديةكانت المملكة الجديدة تعتمد على عائدات الزراعة والحج المحدودة. [111] في عام 1938 ، تم اكتشاف احتياطيات ضخمة من النفط في منطقة الأحساء على طول ساحل الخليج الفارسي ، وبدأ التطوير الشامل لحقول النفط في عام 1941 تحت سيطرة شركة أرامكو (شركة الزيت العربية الأمريكية) التي تسيطر عليها الولايات المتحدة. قدم النفط للمملكة العربية السعودية ازدهارًا اقتصاديًا ونفوذًا سياسيًا كبيرًا على المستوى الدولي.تطورت الحياة الثقافية بسرعة ، خاصة في الحجاز ، التي كانت مركزًا للصحف والإذاعة. ومع ذلك ، فإن التدفق الكبير للعمال الأجانب في المملكة العربية السعودية في صناعة النفط زاد من الميل الموجود مسبقًا لكره الأجانب. في الوقت نفسه ، أصبحت الحكومة أكثر إسرافًا وإسرافًا. بحلول الخمسينيات من القرن الماضي ، أدى ذلك إلى عجز حكومي كبير والاقتراض الأجنبي المفرط.في عام 1953 ، نجح سعود ملك المملكة العربية السعودية ، بعد وفاة والده ، حتى عام 1964 عندما أطيح به لصالح أخيه غير الشقيق فيصل من المملكة العربية السعودية ، بعد منافسة شديدة ، أججتها شكوك في العائلة المالكة حول اختصاص سعود. في عام 1972 ، حصلت المملكة العربية السعودية على 20 في المائة من السيطرة على أرامكو ، وبالتالي خفضت سيطرة الولايات المتحدة على النفط السعودي. [بحاجة لمصدر]في عام 1973 ، قادت المملكة العربية السعودية مقاطعة نفطية ضد الدول الغربية التي دعمت إسرائيل في حرب يوم الغفران ضد مصر وسوريا ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط أربع مرات. في عام 1975 ، اغتيل فيصل على يد ابن أخيه الأمير فيصل بن مساعد وخلفه أخوه غير الشقيق الملك خالد.