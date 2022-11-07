"الوريثة " مشاركتي في مسابقة احكي حكاية

هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
340
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم

في احد المدن الكبيرة كانت تعيش عجوز في احد الفنادق تركت بيتها الكبير خوفا من ان يخطفها الموت وهي وحيدة ليس لديها احد من اهلها كلهم ماتو ولم يبقى احد يعتني بها
فأنتقلت إلى احد الفنادق لتعيش بقية حياتها
فكانت كل صباح تستيقظ تنزل لتشرب قهوتها وتصعد لغرفتها تتصفح الجريد وتبقى لبعد الظهر تنزل للغداء تم ترجع للغرفة حتى وقت العشاء
كان غدائها وعشائها بطاطا مسلوقة بالزبدة والقليل من الفواكه
كانت في ذلك الفندق بنت لا تتجاوز الثلاثين من عمرها كانت تشتغل كعاملة تنظيف كانت دائما تعتني بالعجوز تنظف غرفتها وتحكي معها
ومع الوقت زاد ارتباطها بتلك العجوز كانت دائما تتفقدها ولما تتأخر في النزول للمطعم كانت تصعد لغرفتها وتطمئن عليها وفي يوم من الايام مرضت العجوز وانشغل بال الموظفة فكانت تعتني بها وتعطيها الدواء في وقته وتبقى معها حتى وقت متأخر تطمئن عليها وتذهب لبيتها
وفي يوم من الايام نادتها العجوز وطلبت منها الجلوس أمامها
وقالت" انتِ انسانة حنونة واعتبرك كابنتي لم أجد طول حياتي احد يعتني بي مثلك لذلك سأكتب لك كل ما املك من اراضي وفلات وشقق وسيأتي غدا المحامي واكتب كل شيء باسمك لكن ستحصلين عليه بعد مماتي "
دهشت البنت لما سمعت ولم تصدق اذنيها واعتذرت من العجوز ولم توافقها على ماهي تقدم عليه لكن العجوز قاطعت كلامها وقالت لقد انتهى الأمر ولم يبقى لي لا ايام معدودة وفارق الحياة فأنا عجوز في أواخر الثمانينات وليس لي وريث
قبلت البنت وقالت لها انا كنت اخدمك لوجه الله وليس لي اي غرض في ذلك فردت العجوز وقلت اعلم لذلك إخترتك لتكوني الوريثة الوحيدة لاملاكي.
كانت منظفة الفندق تعيش في حي شعبي في بيت صغير هي واخيها الذي يصغرها بخمس سنوات كان يشتغل كسائق في شركة ولكن منذ أيام افلست الشركة وصار عاطل عن العمل
رجعت البنت لبيتها وجدت اخيها ينتظرها لتعطيه بعض المال ليسهر مع أصدقاء السوء اعطته المال وطلبت منه أن يسمع حكايتها مع العجوز وحكت له انها مريضة وهي خائفة ان يقع لها شيء وهي بعيدة عنها فنظر الها نظرة استهزاء وقال لها يجب أن تستعجلي في موتها كي نرث كل ماتملك
وطلب منها ان تنتظره قبل ذهابها للعمل صباحا لياتيها بمشروب تظع منه كل يوم قطرات داخل عصيرها بدأت البنت في وضع الدواء داخل كأس العجوز وتنتظر وقت مماتها بفارغ الصبر ولكن العجوز صارت صحتها جيدة وكل يوم تتحسن
.../....
يتبع
 
آخر تعديل:
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top