الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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قطر كفت ووفت.. اهلا وسهلا بالمونديال..
أعظم ما قيل في الافتتاح: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ..
بعض صور من حفل الافتتاح الاسطوري و الخيالي قبيل انطلاق مباراة قطر مع الأكوادور في افتتاح المونديال
قطر أبدعت بكل المقاييس و البداية توحي ان المونديال سيكون فريدا من نوعه
بعض صور من حفل الافتتاح الاسطوري و الخيالي قبيل انطلاق مباراة قطر مع الأكوادور في افتتاح المونديال
قطر أبدعت بكل المقاييس و البداية توحي ان المونديال سيكون فريدا من نوعه