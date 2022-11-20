قطر كفت ووفت.. اهلا وسهلا بالمونديال..

عملت قطر عملا مبهرا لا يجارى وهذا يعطي انطباعا لكل العالم ان ما يسمى بدول العالم الثالث قادره على انجاز عملا تتفوق به على الدول الكبرى حقا قطر تفوقت بهذا التنظيم وهذا الحفل المبهر الذي سيبقى بالاذهان ..

والحقيقه عجبتني قطر بتوجيه الدعوه اكل علماء المسلمين وعلى رأسهم الداعيه الدكتور ذاكر نايك كما عجبتني تلك اللوحات الارشادية التي تعرف الناس بالاسلام والتي إمتلأت فيها شوارع قطر .

حقا شيء جميل عملته دولة قطر …