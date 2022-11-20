قطر كفت ووفت.. اهلا وسهلا بالمونديال..

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
7 أفريل 2015
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الجزائر الحبيبة
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ذكر
قطر كفت ووفت.. اهلا وسهلا بالمونديال..
أعظم ما قيل في الافتتاح: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ..
بعض صور من حفل الافتتاح الاسطوري و الخيالي قبيل انطلاق مباراة قطر مع الأكوادور في افتتاح المونديال
قطر أبدعت بكل المقاييس و البداية توحي ان المونديال سيكون فريدا من نوعه

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aljentel

aljentel

:: عضو بارز ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
5,025
النقاط
651
محل الإقامة
بريطانيا
الجنس
ذكر
عملت قطر عملا مبهرا لا يجارى وهذا يعطي انطباعا لكل العالم ان ما يسمى بدول العالم الثالث قادره على انجاز عملا تتفوق به على الدول الكبرى حقا قطر تفوقت بهذا التنظيم وهذا الحفل المبهر الذي سيبقى بالاذهان ..
والحقيقه عجبتني قطر بتوجيه الدعوه اكل علماء المسلمين وعلى رأسهم الداعيه الدكتور ذاكر نايك كما عجبتني تلك اللوحات الارشادية التي تعرف الناس بالاسلام والتي إمتلأت فيها شوارع قطر .
حقا شيء جميل عملته دولة قطر …
 
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