هااام جدا ـ نرجوا مرور @الجميع

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,034
النقاط
2,381
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم اعضاء اللمة و منتسبيها
منتدى اللمة العريق يحوي بين جنباته اقساما هامة للغاية و حساسة لا تحتمل الكتابة و فقط او الاستهزاء
بل يجب ان نكون فيه في قمة الجدية و الحرص
و اهم هته الاقسام قسم مشكلتي الذي يجب ان نكون فيه في قمة المسؤولية لأن قرارات ستتخذ من اصحاب المواضيع قد
يترتب عليها امورا هامة و غاية في الدقة
لذالك رأينا ان نأخذ بنصيحة اختنا الغالية @خديجة ph و نجعل ما ابدعت أناملها من نصائح في الموضوع التالي
حتى يستفيد الجميع

نص موضوع الاخت الغالية @خديجة ph
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السلام عليكم اخوتي الكرام

اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون ثم أما بعد​


منتدى مشكلتي : هذا المنتدى الذي يعتبر متنفس لكثير من المشاكل الاسرية و الاجتماعية و حتى المهنية كلما كتبنا موضوعا ها هنا كان رجاؤنا ان نجد حلا، نهتدي لفكرة او ربما نطمئن بدعوة في ظهر الغيب أتى بنا مشكل اذلنا ارهقنا اتعب نفوسنا ضيق علينا حياتنا فكان هذا المنتدى مكانا للبوح ضمن لنا السرية و في نفس الوقت نبهنا ان من نكلمهم هم مثلنا ليسوا ملائكة بلا أخطاء بلا ضعف بل زاد تضامننا مع بعضنا فكل منا به جرح يخفيه لا يعرف كيف يداويه

و من هنا كانت الفكرة من باب ان نتعاون على الخير كلنا نكن مع بعضنا في مكان اختنا اخينا نضع انفسنا مكانه طيلة فترة نشر الموضوع كلنا نمده بخبراتنا نساعده لايجاد الحل فمتى ما اجتمعت عشر عقول او اكثر فلن يغلبها مشكل وما اعاننا على ذلك هو اننا سنفكر خارج الصندوق فربما صاحب المشكل غارق في الاسى على حاله لم يستطع التفكير بعمق فمشكله يحرمه حتى النوم اما نحن فلا نحس بهذا الضغط و بالتالي يمكننا رؤية مالا يراه من حلول

اعلم مقدمة طويلة شرح لأشياء يعرفها و يحفضها كل منا غيبا لكننا اردنا ان نذكر انفسنا و اياكم فقد بتنا نلاحظ في بعض الردود ما لا يناسب هذه الغاية و ما لا يخدمها

عنجهية في أداء النصيحة

ترفع على صاحب المشكل وصفه بقلة الحياء و انعدام الذوق

بل حتى لومه على وضع هذا المشكل و كأننا نرفضه و نريده ان يحل مشكله بعيدا عنا

نسينا كيف اننا من المفروض ان نضع انفسنا مكانه فكيف باالله علينا نهن انفسنا و نحتقرها و نزدريها

بل نسينا حتى ان صاحب هذا المشكل هو من كنا نكتب له قبل قليل ان بارك الله فيك و ماشاء الله على ردك نعم انه فرد منا

خاصة عند طرح مشاكل زوجية التي من المفروض ان تكون النصيحة فيها ترشد لاصلاح ذات البين كم من نصيحة كتبت بتسرع زادت حقد زوجين حبيبين فرقت اسرة و كانت معولا من معاول ابليس عليه لعنة الله

نعلم ان ليس للجميع خبرة في كل مجالات الحياة فلا نطلب منكم معرفة احسن النصائح و اكملها

كما نعلم ان بعض المشاكل قام صاحبها فيها بأخطاء جسيمة و في بعض الأحيان يندى لها الجبين لكنه أتانا ذليلا نادما تائبا باحثا عن الحل فكيف لنا ان نزيده ذلا و انكسارا بدل ان نبحث معه عن الحل و نهون عليه

لذلك

نطلب منكم و نترجاكم و نتمنى من كل فرد منا عندما يكتب نصيحة فليتذكر قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: " فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)"

و قول رسولنا الكريم صلى الله عليه و سلم
"لا طِيَرَةَ، وخَيْرُها الفَأْلُ. قالوا: وما الفَأْلُ؟ قالَ: الكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُها أحَدُكُمْ."

الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري



و لكل من لم يجد ما ينصح به من كلام طيب او لم يهتدي لفكرة ترجع المياه الى مجاريها وكثيرا ما يحدث هذا معنا فليتعفف عن كتابة ما يجرح صاحب الموضوع و ليصن لسانه و قلمه عن قول ما يغضب ربه و ليكتفي بالدعاء لصاحب المشكل و ليترك مجالا لغيره فربما هداه الله الى مالم يهتدي هو له

جعل الله ايامكم كلها بشر و انشراح و جنبكم الهم و الغم و الحزن و اعانكم على حل مشاكلكم و جعلنا سببا في حلها و في التخفيف عن كربكم و تقبل ذلك منا و منكم أصلح نياتنا أجمعين و غفر لنا ما تقدم من ذنوبنا و نفعنا واياكم بهذه التذكرة

و السلام مسك الختام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنتهى كلام الاخت خديجة
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,034
النقاط
2,381
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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