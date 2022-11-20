استفتاءات كأس العالم 2022 = توقع المتأهلين من المجموعـة الأولى

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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- الجنس
- أنثى
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الخلق والانبياء والمُرسلين
نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم .
أما بعد أيها الإخوة الكرام , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
..تحية عطرة لجميع الإخوة الاعزاء ,
تحية ملؤها الحب والتقدير ..! ..أهلا بـ جميع رواد و مشرفي وأعضاء وقرّاء منتدى كأس العالم2022-قطر
وأحييكم بـ تحية الإسلام ممزوجة ًبـ رائحة المسك والعنْبَر ..!
يسرنا أن نضع بين أيديكم هذا الموضوع المتعلق بالإستفتاءات حول بطولة كأس العالم-قطر 2022 وذلك بغية استقاء آراءكم والإضطلاع أكثر على ترشيحاتكم وقياس ميولكم الكروية بشكل عام.
ستكونون على موعد في هذا الطرح مع استفتاء يخص توقعاتكم للمنتخبات المتأهلة عن المجموعة الأولى .
الخيارات تجدونها أسفل الموضوع.. المشاركة مفتوحة للجميع ..
|المجموعة الاولى تضم المنتخبات التالية