إستفتاءات كأس العالم 2022 = توقع المتأهلين من المجموعة الرابعة

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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أهلاً ومرحبـاً بجميع أعضاء وزوار منتدى كأس العالم - قطر 2022
يسرنا أن نضع بين أيديكم هذا الموضوع المتعلق بالإستفتاءات حول بطولة كأس العالم-قطر 2022 وذلك بغية استقاء آراءكم والإضطلاع أكثر على ترشيحاتكم وقياس ميولكم الكروية بشكل عام.
ستكونون على موعد في هذا الطرح مع استفتاء يخص توقعاتكم للمنتخبات المتأهلة عن المجموعة الرابعة .
الخيارات تجدونها أسفل الموضوع.. المشاركة مفتوحة للجميع .
المجموعة الرابعة تضُم المنتخبات التالية :
فرنسا
أستراليا
الدنمارك
تونس