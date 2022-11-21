السنغال على الطريقة الإفريقية ـ موضوع نقاشي ـ

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- النقاط
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- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
هكذا تبقى الفرق الافريقية وفية لتقاليدية العجيبة
فمنذ الازل الفرق الافريقية تسيطر و الفرق الاوربية تفوز
الكميرون ايام روجي ميلا
و نيجيريا أيام اوكوشا
و الجزاير ايام بلومي
و المغرب ايام بادو الزاكي
و تونس أيام طارق ذياب
هي العادة التي تتكرر في كل مونديال
المنتخبات الافريقية
هل هو التركيز
هل هي العقلية
هل هي الفنيات
هل هو الحظ
فمنذ الازل الفرق الافريقية تسيطر و الفرق الاوربية تفوز
الكميرون ايام روجي ميلا
و نيجيريا أيام اوكوشا
و الجزاير ايام بلومي
و المغرب ايام بادو الزاكي
و تونس أيام طارق ذياب
هي العادة التي تتكرر في كل مونديال
المنتخبات الافريقية
هل هو التركيز
هل هي العقلية
هل هي الفنيات
هل هو الحظ