السنغال على الطريقة الإفريقية ـ موضوع نقاشي ـ

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,045
النقاط
2,381
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
هكذا تبقى الفرق الافريقية وفية لتقاليدية العجيبة
فمنذ الازل الفرق الافريقية تسيطر و الفرق الاوربية تفوز
FiG3-1-WQBYgStA.jpg
الكميرون ايام روجي ميلا
و نيجيريا أيام اوكوشا
و الجزاير ايام بلومي
و المغرب ايام بادو الزاكي
و تونس أيام طارق ذياب

هي العادة التي تتكرر في كل مونديال
المنتخبات الافريقية
هل هو التركيز
هل هي العقلية
هل هي الفنيات
هل هو الحظ
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top