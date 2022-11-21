كريستيانو رونالدو " سأعتزل إذا فازت البرتغال بكأس العالم "



أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، على اعتزاله النهائي لكرة القدم إذا فاز منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

يستعد كريستيانو رونالدو ابن 38 عاما لخوض آخر بطولة كأس العالم في مسيرته الكروية حيث أن المونديال ينطلق اليوم.ويمر كريستيانو رونالدو بأسوأ فتراته الكروية بسبب عدم مشاركته باستمرار مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وزادت الأمور تعقيداً بعد حوار النجم البرتغالي المثير الذي سيدفع إدارة مانشستر يونايتد بنسبة كبيرة إلى فسخ عقده مع اللاعب بسبب ما قاله بحق النادي.

وخلال نفس الحديث أكد كريستيانو رونالدو بأنه سيعتزل كرة القدم بنسبة 100% إذا نجح منتخب البرتغال في التتويج بلقب كأس العالم هذا العام، حيث اجاب عن سؤال حول اعتزاله اللعب اذا نجحت البرتغال في التتويج بكاس العالم قائلا: «بالتأكيد، سأعتزل بنسبة 100%».

وأضاف «أنا أقدر الحب الذي يكنه المشجعون لي حتى عندما لا ألعب، حتى عندما ينتقدونني، سيكون ذلك دائما في قلبي».



