المرأة التي عاشت مرة ودفنت مرتين

بعد تعرضها لحمى من نوع ما في عام 1695 ، تم دفن المرأة الأيرلندية مارجوري ماكول على عجل لمنع انتشار ما الم بها. ودفنت مارجوري وهي ترتدي حلقة ثمينة لم يتمكن زوجها من إزالتها بسبب التورم مما جعلها هدفًا ممتازاً لسارقي الجثث ، الذين يمكنهم الاستفادة من الجثة والحلقة.في الليلة التي تلت دفن مارجوري ، وقبل أن تستقر التربة على قبرها، ظهر لصوص القبور وبدأوا في الحفر. ثم قرروا قطع الإصبع بسبب عدم قدرتهم على نزع الخاتم و بمجرد ظهور الدم ، استيقظت مارجوري من غيبوبتها ، وجلست منتصبة وصرخت.و مصير لصوص القبور لا يزال مجهولا حيث تقول إحدى الروايات إن الرجال سقطوا صرعى على الفور من هول الموقف ، بينما تدعي أخرى أنهم هربوا ولم يعودوا أبدًا إلى المهنة التي اختاروها.قفزت مارجوري من الحفرة وشقت طريقها إلى منزلها. حيث كان زوجها الطبيب جون في المنزل مع الأطفال عندما سمع طرقًا على الباب. قال للأطفال ، "إذا كانت والدتكم لا تزال على قيد الحياة ،اكاد أقسم أن هذه كانت طرقتها."وعندما فتح الباب ليجد زوجته واقفة هناك ، مرتدية ملابس الدفن ، والدم ينزف من إصبعها ولكنها على قيد الحياة ، سقط ميتًا على الأرض حيث تم دفنه في نفس الحفرة التي أخلتها مارجوري. وتزوجت مارجوري بعدها من جديد وأنجبت عدة أطفال. وعندما ماتت أخيرًا ، أعيدت إلى مقبرة شانكيل في لورغان ، أيرلندا ، حيث لا يزال قبرها قائمًا ومكتوب عليه "عاشت مرة ودُفنت مرتين".