ساعات الليل

هند

هند

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
509
النقاط
31
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل
ثم الغسق: غسق الليل هو أول ظلمته
ثم العتمة: العتمة وقت صلاة العشاء
ثم السدفة: السدفة اختلاط الضوء والكلمة معا
ثم الفحمة: وفحمة الليل أوله وقيل أشد سواد في اوله
ثم الزُلة: تمام زوال ضوء النهار
ثم الزُلفة: وزلف الليل ساعات من اوله
ثم البُهرة: انهار الليل اي منتصف الليل
ثم السَحر: و السحر اخر الليل قبيل النهار
ثم الفجر: ضوء الصباح وهو حمرة الشمس في سواد الليل
ثم الصبح: الصبح أول النهار
ثم الصباح: الصباح نور النهار
 
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