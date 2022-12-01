ساعات الليل

هند
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 509
- النقاط
- 31
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل
ثم الغسق: غسق الليل هو أول ظلمته
ثم العتمة: العتمة وقت صلاة العشاء
ثم السدفة: السدفة اختلاط الضوء والكلمة معا
ثم الفحمة: وفحمة الليل أوله وقيل أشد سواد في اوله
ثم الزُلة: تمام زوال ضوء النهار
ثم الزُلفة: وزلف الليل ساعات من اوله
ثم البُهرة: انهار الليل اي منتصف الليل
ثم السَحر: و السحر اخر الليل قبيل النهار
ثم الفجر: ضوء الصباح وهو حمرة الشمس في سواد الليل
ثم الصبح: الصبح أول النهار
ثم الصباح: الصباح نور النهار
ثم الغسق: غسق الليل هو أول ظلمته
ثم العتمة: العتمة وقت صلاة العشاء
ثم السدفة: السدفة اختلاط الضوء والكلمة معا
ثم الفحمة: وفحمة الليل أوله وقيل أشد سواد في اوله
ثم الزُلة: تمام زوال ضوء النهار
ثم الزُلفة: وزلف الليل ساعات من اوله
ثم البُهرة: انهار الليل اي منتصف الليل
ثم السَحر: و السحر اخر الليل قبيل النهار
ثم الفجر: ضوء الصباح وهو حمرة الشمس في سواد الليل
ثم الصبح: الصبح أول النهار
ثم الصباح: الصباح نور النهار