ساعات الليل

الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل

ثم الغسق: غسق الليل هو أول ظلمته

ثم العتمة: العتمة وقت صلاة العشاء

ثم السدفة: السدفة اختلاط الضوء والكلمة معا

ثم الفحمة: وفحمة الليل أوله وقيل أشد سواد في اوله

ثم الزُلة: تمام زوال ضوء النهار

ثم الزُلفة: وزلف الليل ساعات من اوله

ثم البُهرة: انهار الليل اي منتصف الليل

ثم السَحر: و السحر اخر الليل قبيل النهار

ثم الفجر: ضوء الصباح وهو حمرة الشمس في سواد الليل

ثم الصبح: الصبح أول النهار

ثم الصباح: الصباح نور النهار