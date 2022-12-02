ألف ألف مبروك للإخوة المغاربة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- الجزائر الحبيبة
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- ذكر
من دون خسارة و بأداء مميز فنيا و تكتيكيا
بفوزين و تعادل تمكن المنتحب المغربي اسود الاطلس من بلوغ الدور
الثمن نهائي من مونديال قطر
ألف ألف مبروك للمنتخب المغربي و للشعب المغربي
بهذا التأهل و هذا الأداء
تأهل أسود الأطلس المستحق إلى ثمن نهائي كأس العالم للمرة الثانية بعد مونديال 1986 .
مواجهة إسبانيا في ثمن النهائي ستكون محفزة لتحقيق مفاجئة المونديال ..
برافو
بفوزين و تعادل تمكن المنتحب المغربي اسود الاطلس من بلوغ الدور
الثمن نهائي من مونديال قطر
ألف ألف مبروك للمنتخب المغربي و للشعب المغربي
بهذا التأهل و هذا الأداء
تأهل أسود الأطلس المستحق إلى ثمن نهائي كأس العالم للمرة الثانية بعد مونديال 1986 .
مواجهة إسبانيا في ثمن النهائي ستكون محفزة لتحقيق مفاجئة المونديال ..
برافو