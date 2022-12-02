ألف ألف مبروك للإخوة المغاربة

من دون خسارة و بأداء مميز فنيا و تكتيكيابفوزين و تعادل تمكن المنتحب المغربي اسود الاطلس من بلوغ الدورالثمن نهائي من مونديال قطرألف ألف مبروك للمنتخب المغربي و للشعب المغربيبهذا التأهل و هذا الأداءتأهل أسود الأطلس المستحق إلى ثمن نهائي كأس العالم للمرة الثانية بعد مونديال 1986 .مواجهة إسبانيا في ثمن النهائي ستكون محفزة لتحقيق مفاجئة المونديال ..برافو