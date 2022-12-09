الجزء الثاني من مسرحية الاصهب

الثعلب: ان أرشدتك إليها ........ اسيكون لي نصيبا منها؟



يرد الأسد غاضبا



الأسد: أتساومني يا ثعلب النحس........هلا أفصحت قبل لن يطير عقلي من راسي؟



ي تراجع الثعلب إلى الوراء قليلا ثم يرد بخوف



الثعلب: ان هناك واحدة جميلة منفردة, زعيمها غريب, في شانه عجيب, لا يقهر النحيف ,لا ينهر الضعيف, يحبب اللطيف, الطيب الشريف يصادق الحمار, الظبي و الحصان يحطم النذالة, و يرفع البسالة, ويصدر قانونا يسمى بالعدالة.



يضحك الأسد ساخرا



الأسد: ماذا؟..قانونا يسمى بالعدالة؟!! يضحك مرة أخرى هذا ليس بزعيم و حكمه غير سليم,أرى ان احكم الغابة و ابعث فيها الكآبة,و اجعلها خرابه و أحطم ذاك الأسد و أبعده إلى الأبد...........



ثم يشير إلى الثعلب



أما أنت يا وزير, لك موضع خطير تحكمها في غيابي و تكون لي نظير.



يضحك الأسد من جديد



الثعلب: عشت لنا يا سيدي حاكما للأبد.



البنت: أماه ......هل سينفذ الأسد كلامه, أم ان قوله تافه,و هل يشبع مطامعه و يغزو غابة غير غابته؟



الأم: اجل لقد سار الأسد في شره و الحقد غزا قلبه و الكره قد أيده لقتل الأصهب الكريم



يسود الظلام على الخشبة استعدادا للمشهد الجديد



الأم- والثعلب المفكر سينال ما يريده اد انه يقوده إلى النصر العظيم ...........حشد الأسد جيوشه و الشيطان غره و زين طريقه بالورد و الاريج و خلفه الوزير يرتقب نجاحه البهيج .



المشهد الرابع



تنار الأضواء ,نرى غابة السلام في وضع مزري....موسيقة حزينة......أنين ،ألم.......الأصهب و الحكيم معا....دائما مع حديث الأم



الأم: في هذه الفترة و في الحقبة المرة ،مرضت غابة السلام بداء يضعف الاجسام ، فطاف الأصهب الزعيم رفقة التيس الحكيم ليكشفا المرض الأليم.



الحكيم : لا اخفي عنك يا سيدي فالأمر ليس بيدي.



الأصهب: المرض حاصرنا و الموت قد الم بنا فمن سيساعدنا؟!



يخيم السكوت قليلا ثم يشير بأصبعه إلى الأعلى مشيرا بها



الحكيم: هناك في تلك الجبال تنمو زهور كالهلال تنام في حضن الصباح تدللها تلك الريح تسايريها نجوما ملاح.....تعافي المريض من كل داء و تبعث فيه الشفاء.



ا لأصهب غاضبا



الأصهب: كيف تشهد هذه الأيام و تخفي عنا مثل هذا الكلام؟



الحكيم: و الله يا كريم الأمر ليس بالحليم فالوقت من هنا عظيم و المسلك نار جحيم ،فاءن وصلت بسلام و تعديت كل الشرور, أخشى ان تبلغ المكان و لن نجد تلك الزهور.



ا لأسد بنبرة هادئة



الأصهب : كيف أكون كفؤا لكم, ان لم أكن أنا حاميكم و السند القوي فيكم.......الكل هنا سواء حل بهم البلاء.



ي رد الحكيم بخوف واضح على الزعيم



الحكيم: كيف ترحل يا مولايَ وتترك الأموال دون أي ولايه؟



يبتسم الأصهب ليطمئن الحكيم



الأصهب: ان الأمان سائد و قريب أنا عائد فلا تقلق يا صاحبي سيأتي يوم واعد.



وبحزن شديد يرد عليه الحكيم



الحكيم: ان قلبي سينفطر و يزيد الحزن و ينتشر,فلا ترحل يا سيدي وأنا مستعد للسفر.



الأصهب: لا.....لا إنهم بحاجتك, راحتهم في وصفتك..........فقط انتظروني سأرجع بزهرتك.



يرفع الأصهب رأسه إلى السماء



يا اله، أمهلني العزيمة و الرأي السليم وأعوذ بك من جهد البلاء و درك الشقاء و سوء القضاء .



المشهد الخامس



يخيم الظلام مرة أخرى استعدادا للمشهد الجديد....بعد مدة نسمع صوت الصبية



البنت: أماه.......أين الحديث عن ا رض المستغيث........فهل رحل اصهبهم سيد شجعانهم..........أم انه تخاذل و تكاسل

الأم : لا أبدا........لقد رحل الملك في الغد راجيا خطى السؤدد تصلح له ما ترك من أرضه التي تهلك.......بعد مدة ، دخل الشر للغابة و طرح فيها العذاب دمار و مذلة ظلما و خراب.............



و من وسط الظلام نسمع صراخ و عويل حيوانات الغابة ثم توجه حلقات ضوئية متغيرة الاتجاهات و بإرسال متقطع نلحظ مشادات بين الجيش المعتدي و باقي حيوانات الغابة ثم تنار الأضواء على الأسد الطاغي و هو يجلس على عرش الأصهب..........و تواصل الأم حديثها



الأم: اغتصب ذاك الطاغوت حرمة كل البيوت فخاطبهم بشدة وللعنف كان يدا.



الاسد يتحدث بنبرة مخيفة مستضعفا جميع من في الغابة



الأسد: أنا الزعيم الجديد, صلابتي مثل الحديد ......ان كنتم تريدون طاعتي, ستجدون حمايتي, أو كنتم تبغون معصيتي, فويلكم من طاغيتي.



يشير الثعلب إلى نفسه بكبرياء



الثعلب: وأنا وزيره النائب في حكمه فمن أطاعني أطاعه و من صدني فقد صده و حل يوم موته.



الجميع: يا ويحنا....... يا ويحنا قد جاءنا هلاكنا و كثر بلاؤنا بعد رحيل زعيمنا.



النسر: أين المفر من هنا أين النجاة تحطمت آمالنا طول الحياة .



الحكيم: لا تيأسوا لا تقنطوا من رحمة إلهنا فالأصهب سيرجع و يأخذ بثأرنا .



الجميع: نعم ....الأصهب سيرجع و يأخذ بثأرنا و يبعث فينا الأمان قبل موت جميعنا.



جيش الأسد: لن يرجع زعيمكم لن نرحم عصيانكم ستقتلون و تشردون حتى نرى ولاءكم.



جيش الأسد يعتدي على حيوانات غابة السلام



المشهد السادس



يسود الظلام على الخشبة من جديد و نسمع صوت الأم على نفس الموسيقى







الأم : سمعت الغابة حديثه و أدركوا جميعا مكره و أيقنوا ضعفهم أمام قوة حشده ....بات الظلم في الغابة و الخوف مع الكآبة قد حطم القلوب و ابعد الأحبة و ما زاد الطين بله دوام تلك العلة و القهر المذل..... بطر الشرير في الأرض و أذاقهم طعم الكرب فأمسى أقواهم خرع و ضعف أصغرهم فظيع و حطم الشر الحدود و جعل الجميع قعود فمنهم من صار عبيد و منهم من كانوا جلود ...... وهكذا دام الحال أياما كانت أكثر آلاما باتت فيها الغابة تحتضر لطول رجوع المنتظر و ظنوا انه مات و موعد قدومه فات......يتبع ان لاقيت اقبالا



بقلمي ( حجايجي سها)