الساموراي يخرج بشرف

اليابان في مباراته في دور الثمن نهائي أمام الكرواتيقدم أداء كبيرا و راقيا و وقف ندا عنيداحيث تقدم في المباراة سجل و خلق فرصا لم يجسدهاالكروات بسبب خبرة لاعبيه استطاع التعديل و السير بالمباراةالى اوقات إضافيةلتنتهي المباراة بالتعادل واحد لواحداحتكما الخصمان إلى ضربات الجزاء التي كانت لصالح كرواتياالاكيد ان الساموراي الياباني قادم بقوة في مجال الكرة