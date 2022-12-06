الساموراي يخرج بشرف

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,152
النقاط
2,381
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
اليابان في مباراته في دور الثمن نهائي أمام الكروات
يقدم أداء كبيرا و راقيا و وقف ندا عنيدا
حيث تقدم في المباراة سجل و خلق فرصا لم يجسدها
الكروات بسبب خبرة لاعبيه استطاع التعديل و السير بالمباراة
الى اوقات إضافية
لتنتهي المباراة بالتعادل واحد لواحد
احتكما الخصمان إلى ضربات الجزاء التي كانت لصالح كرواتيا

الاكيد ان الساموراي الياباني قادم بقوة في مجال الكرة
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قيس محمد

قيس محمد

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 جانفي 2010
المشاركات
1,088
النقاط
71
العمر
28
محل الإقامة
فلسطين
الجنس
ذكر
خسارة ..
لصراحة احنا نشوف الفرق الاوروبية قوية بسبب الاعلام الي يكبرهم
لاعبي اليابان غير معروفين ومهارتهم الفردية عادية جدا لكن عندهم تنظيم ولهذا ابدعو
الاعلام والبطولات اعطت الاوروبيين اكبر من حجمهم
 
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