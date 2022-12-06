الساموراي يخرج بشرف

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
اليابان في مباراته في دور الثمن نهائي أمام الكروات
يقدم أداء كبيرا و راقيا و وقف ندا عنيدا
حيث تقدم في المباراة سجل و خلق فرصا لم يجسدها
الكروات بسبب خبرة لاعبيه استطاع التعديل و السير بالمباراة
الى اوقات إضافية
لتنتهي المباراة بالتعادل واحد لواحد
احتكما الخصمان إلى ضربات الجزاء التي كانت لصالح كرواتيا
الاكيد ان الساموراي الياباني قادم بقوة في مجال الكرة
يقدم أداء كبيرا و راقيا و وقف ندا عنيدا
حيث تقدم في المباراة سجل و خلق فرصا لم يجسدها
الكروات بسبب خبرة لاعبيه استطاع التعديل و السير بالمباراة
الى اوقات إضافية
لتنتهي المباراة بالتعادل واحد لواحد
احتكما الخصمان إلى ضربات الجزاء التي كانت لصالح كرواتيا
الاكيد ان الساموراي الياباني قادم بقوة في مجال الكرة