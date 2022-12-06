- سجدة الشكر تساوي كنوز الدنيا و الآخرة أقرأ بتمعن ...

"" فضل سجدة الشكر أغلبنا يفتقد فضلها ولا يعرف كيفيتها

- (١) ان العبد اذا صلى ( ثم ) سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة فيقول : يا ملائكتي انظروا الى عبدي أدى فريضتي وأتم عهدي ثم سجد لي شكرا على ما أنعمت به عليه

ـ ياملائكتي ماذا له ؟ فتقول الملائكة : ياربنا رحمتك ..... ثم يقول الرب تعالى : ثم ماذا له ؟ فتقول الملائكة : ياربنا ((جنتك)) فيقول الرب تعالى : ثم ماذا ؟ فتقول الملائكة : ياربنا ((كفاه ماهمه)) فيقول الرب تعالى : ثم ماذا ؟ فلا يبقى شيء مـــــــــن الخيرالا قالته الملائكة فيقول الله تعالى : ياملائكتي ثم ماذا ؟ فتقول الملائكة ياربنا لا علم لنا فيقول الله تعالى :

- ١/((لأشكرنه)) كما شكرني

- ٢// ((وأقبل إليه بفضلي))

- ٣//(( وأريه رحمتي)) ...

"" ماذا يضرنا لو سجدنا سجود شكر كل يوم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

. هي سجده وليست صلاة ؟!

- وإن كان الأفضل أن يسجد على طهارة ويكون مستقبلا القبلة . فمن تجددت له نعمة ، أو اندفعت عنه نقمة ، فيُسنّ له أن يسجد شكراً لله ،

- نصيحة.. إسجدوا سجدة الشكر بعد كل صلاة..

. وقولوا شكراً لله 3 مرات او الحمد لله 3 مرات

"" فأنصحك لا تفوت الفرصة عليك... وزعه لكل اللي عندك لويسجدونه تاخذ اجرهم ان شاء الله حتى وانت متوفي بعد عمر طويل

اللهم أجعلها صدقة جارية لي وللمسلمين أجمعين

اذا اتممت القراءة ... اترك شئ تأجر عليه

1-الصلاه علي النبي

2- استغفار

3- تسبيح

4- تكبير​