عصائر لجمالك

العصير الأخضر



بقدونس + كزبرة + ليمون

كرفس + جرجير + تفاح

كأس ماء وبالخلاط

يشرب قبل الأكل بساعة



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عصير الوجه الطفولي

بنجر + برتقال + جزر

كأس ماء وبالخلاط يشرب بعد العشاء

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العصير الأخضر لبطن انحف



تفاحة صغيرة+ خيارة متوسطة الحجم+ عصرة ليمونة+رشة زنجبيل+ورقتين نعناع وكأس ماء

بالخلاط ويشرب اخر النهار

أو قبل التمارين

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عصير للشعر ونضارة البشرة

ضعي في الخلاط عصير برتقالتين +رمان+حبة جزر+نصف حبة شمندر+ملعقة صغيرة عسل

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مشروب القرفة لتنحيف