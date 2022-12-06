عصائر لجمالك

هند
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 552
- النقاط
- 51
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
العصير الأخضر
بقدونس + كزبرة + ليمون
كرفس + جرجير + تفاح
كأس ماء وبالخلاط
يشرب قبل الأكل بساعة
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عصير الوجه الطفولي
بنجر + برتقال + جزر
كأس ماء وبالخلاط يشرب بعد العشاء
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العصير الأخضر لبطن انحف
تفاحة صغيرة+ خيارة متوسطة الحجم+ عصرة ليمونة+رشة زنجبيل+ورقتين نعناع وكأس ماء
بالخلاط ويشرب اخر النهار
أو قبل التمارين
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عصير للشعر ونضارة البشرة
ضعي في الخلاط عصير برتقالتين +رمان+حبة جزر+نصف حبة شمندر+ملعقة صغيرة عسل
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مشروب القرفة لتنحيف
ملعقة من مسحوق القرفة +ملعقة من مسح ق الزنجبيل+ملعقةمن مسحوق الكمون+شرائح ليمون
يوضع في كوبين ماء وشرب ساخنا بعد كل وجبة
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بقدونس + كزبرة + ليمون
كرفس + جرجير + تفاح
كأس ماء وبالخلاط
يشرب قبل الأكل بساعة
*********
عصير الوجه الطفولي
بنجر + برتقال + جزر
كأس ماء وبالخلاط يشرب بعد العشاء
********
العصير الأخضر لبطن انحف
تفاحة صغيرة+ خيارة متوسطة الحجم+ عصرة ليمونة+رشة زنجبيل+ورقتين نعناع وكأس ماء
بالخلاط ويشرب اخر النهار
أو قبل التمارين
*****
عصير للشعر ونضارة البشرة
ضعي في الخلاط عصير برتقالتين +رمان+حبة جزر+نصف حبة شمندر+ملعقة صغيرة عسل
******
مشروب القرفة لتنحيف
ملعقة من مسحوق القرفة +ملعقة من مسح ق الزنجبيل+ملعقةمن مسحوق الكمون+شرائح ليمون
يوضع في كوبين ماء وشرب ساخنا بعد كل وجبة
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