عصائر لجمالك

هند

هند

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
552
النقاط
51
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
العصير الأخضر
851186e55510af34812efdca0ad3eadd.jpg
بقدونس + كزبرة + ليمون
كرفس + جرجير + تفاح
كأس ماء وبالخلاط
يشرب قبل الأكل بساعة

*********
عصير الوجه الطفولي

ae7f8bd42f19e04a5f74b3ba4961dc80.jpg
بنجر + برتقال + جزر
كأس ماء وبالخلاط يشرب بعد العشاء
********
العصير الأخضر لبطن انحف
822edbce6fd834ddb6c3b86b88664991.jpg

تفاحة صغيرة+ خيارة متوسطة الحجم+ عصرة ليمونة+رشة زنجبيل+ورقتين نعناع وكأس ماء
بالخلاط ويشرب اخر النهار
أو قبل التمارين
*****
عصير للشعر ونضارة البشرة
637c8eed82fca1da4585707579c6c42b.jpgضعي في الخلاط عصير برتقالتين +رمان+حبة جزر+نصف حبة شمندر+ملعقة صغيرة عسل
******
مشروب القرفة لتنحيف
5f98d0c9d7054f64043e382d1bf279cf.jpg

ملعقة من مسحوق القرفة +ملعقة من مسح ق الزنجبيل+ملعقةمن مسحوق الكمون+شرائح ليمون
يوضع في كوبين ماء وشرب ساخنا بعد كل وجبة
*******
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top