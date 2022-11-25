لجمالك فوائد الليمون

هند
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 455
- النقاط
- 21
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
فيتامين الشباب
-----------------
يحتوي الليمون على فيتامين(e) والذي يسمى بفيتامين الشباب لأنه مخصب ومنشط مقاوم للشيخوخة
للسمنة المفرطة
------------------
يشرب كأس ماء قد نقع فيه مسبقا ليمونة مقطعة مع ملعقة كمون مطحون يوميا
لتشقق الأظافر
----------------
تدلك الأظافر بليمونة صغيرة قبل النوم مع شرب عصير الليمون والجزر من حين لآخر
للكلف والنمش
-----------------
ليمون وملح ثم يفرك الكلف والنمش بالخليط مرارا يوميا ثم يدهن بزيت اللوز الحلو إذا كان متوفرا
للبشرة الدهنية
------------------
تؤخذ نصف ليمونة ويفرك بها الوجه قبل النوم ثم يغسل في الصباح بماء فاتر وصابون
للقشرة في فروة الرأس
--------------------------
تفرك الفروة بنصف ليمونة فركا جيدا وفي الصباح تغسل بماء مضاف إليه ورقتي نعناع وملعقتي زنجبيل مطحون
لتقشر الجلد
--------------
تعصر ليمونة ويضاف إليها زيت زيتون ثم يدهن الجلد بالمزيج دهنا جيدا
لفطريات الأصابع في القدمين
---------------------------------
تعجن الحناء والشبة في عصير ليمون وعسل ثم تغطى المنطقة وفي الصباح تغسل بماء فاتر وتجفف بقطن طبي
قناع لمنع التجاعيد وتأخيرها
---------------------------------
تؤخذ ليمونة وتعصر ثم يضاف إليها ملعقة زيت زيتون مع ملعقة عسل صغيرة مع ملعقة صغيرة (نخالة قمح) ويعمل قناع لمدة ساعة يوميا
لبخر الفم ( الرائحة الكريهة )
-----------------------------------
مجرد مضغ قشر الليمون مع مراعاة علاج الأمراض المسببة لذلك
تكسر الأظافر
---------------
تدهن الأظافر بعصير الليمون صباحا ومساءا لمدة أسبوع
للبقع في الوجه
-------------------
يدهن بعصيرليمون مع ملعقة لكل أربع ليمونات من عصير النعناع و يغسل بها الوجه يوميا
لوقف تساقط الشعر
----------------------
تدلك فروة الرأس بالليمون ومغلي الزنجبيل (بعد أن يبرد) يوميا
لخشونة اليدين
-------------------
تدهن الأيدي بخليط (عصير ليمون - جليسرين - كلونيا) بمقادير متساوية
لصفرة الأسنان
-----------------
تعصر ليمونة على الفرشاة وتفرش الأسنان يوميا
حساسية الأرجل
------------------
يعمل حمام للرجلين بالماء الساخن وزهر الزيزفون ويعقبه فرك الأرجل بعصير الليمون
لبشرة ناعمة وطرية
-----------------------
زيت الليمون (متوفر في محلات العطارة ) مع زيت زيتون بمقادير متساوية
-----------------
يحتوي الليمون على فيتامين(e) والذي يسمى بفيتامين الشباب لأنه مخصب ومنشط مقاوم للشيخوخة
للسمنة المفرطة
------------------
يشرب كأس ماء قد نقع فيه مسبقا ليمونة مقطعة مع ملعقة كمون مطحون يوميا
لتشقق الأظافر
----------------
تدلك الأظافر بليمونة صغيرة قبل النوم مع شرب عصير الليمون والجزر من حين لآخر
للكلف والنمش
-----------------
ليمون وملح ثم يفرك الكلف والنمش بالخليط مرارا يوميا ثم يدهن بزيت اللوز الحلو إذا كان متوفرا
للبشرة الدهنية
------------------
تؤخذ نصف ليمونة ويفرك بها الوجه قبل النوم ثم يغسل في الصباح بماء فاتر وصابون
للقشرة في فروة الرأس
--------------------------
تفرك الفروة بنصف ليمونة فركا جيدا وفي الصباح تغسل بماء مضاف إليه ورقتي نعناع وملعقتي زنجبيل مطحون
لتقشر الجلد
--------------
تعصر ليمونة ويضاف إليها زيت زيتون ثم يدهن الجلد بالمزيج دهنا جيدا
لفطريات الأصابع في القدمين
---------------------------------
تعجن الحناء والشبة في عصير ليمون وعسل ثم تغطى المنطقة وفي الصباح تغسل بماء فاتر وتجفف بقطن طبي
قناع لمنع التجاعيد وتأخيرها
---------------------------------
تؤخذ ليمونة وتعصر ثم يضاف إليها ملعقة زيت زيتون مع ملعقة عسل صغيرة مع ملعقة صغيرة (نخالة قمح) ويعمل قناع لمدة ساعة يوميا
لبخر الفم ( الرائحة الكريهة )
-----------------------------------
مجرد مضغ قشر الليمون مع مراعاة علاج الأمراض المسببة لذلك
تكسر الأظافر
---------------
تدهن الأظافر بعصير الليمون صباحا ومساءا لمدة أسبوع
للبقع في الوجه
-------------------
يدهن بعصيرليمون مع ملعقة لكل أربع ليمونات من عصير النعناع و يغسل بها الوجه يوميا
لوقف تساقط الشعر
----------------------
تدلك فروة الرأس بالليمون ومغلي الزنجبيل (بعد أن يبرد) يوميا
لخشونة اليدين
-------------------
تدهن الأيدي بخليط (عصير ليمون - جليسرين - كلونيا) بمقادير متساوية
لصفرة الأسنان
-----------------
تعصر ليمونة على الفرشاة وتفرش الأسنان يوميا
حساسية الأرجل
------------------
يعمل حمام للرجلين بالماء الساخن وزهر الزيزفون ويعقبه فرك الأرجل بعصير الليمون
لبشرة ناعمة وطرية
-----------------------
زيت الليمون (متوفر في محلات العطارة ) مع زيت زيتون بمقادير متساوية