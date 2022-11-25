لجمالك فوائد الليمون

هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
455
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
فيتامين الشباب

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يحتوي الليمون على فيتامين(e) والذي يسمى بفيتامين الشباب لأنه مخصب ومنشط مقاوم للشيخوخة

للسمنة المفرطة
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يشرب كأس ماء قد نقع فيه مسبقا ليمونة مقطعة مع ملعقة كمون مطحون يوميا

لتشقق الأظافر
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تدلك الأظافر بليمونة صغيرة قبل النوم مع شرب عصير الليمون والجزر من حين لآخر

للكلف والنمش
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ليمون وملح ثم يفرك الكلف والنمش بالخليط مرارا يوميا ثم يدهن بزيت اللوز الحلو إذا كان متوفرا

للبشرة الدهنية
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تؤخذ نصف ليمونة ويفرك بها الوجه قبل النوم ثم يغسل في الصباح بماء فاتر وصابون



للقشرة في فروة الرأس
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تفرك الفروة بنصف ليمونة فركا جيدا وفي الصباح تغسل بماء مضاف إليه ورقتي نعناع وملعقتي زنجبيل مطحون

لتقشر الجلد
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تعصر ليمونة ويضاف إليها زيت زيتون ثم يدهن الجلد بالمزيج دهنا جيدا

لفطريات الأصابع في القدمين
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تعجن الحناء والشبة في عصير ليمون وعسل ثم تغطى المنطقة وفي الصباح تغسل بماء فاتر وتجفف بقطن طبي

قناع لمنع التجاعيد وتأخيرها
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تؤخذ ليمونة وتعصر ثم يضاف إليها ملعقة زيت زيتون مع ملعقة عسل صغيرة مع ملعقة صغيرة (نخالة قمح) ويعمل قناع لمدة ساعة يوميا





لبخر الفم ( الرائحة الكريهة )
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مجرد مضغ قشر الليمون مع مراعاة علاج الأمراض المسببة لذلك

تكسر الأظافر
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تدهن الأظافر بعصير الليمون صباحا ومساءا لمدة أسبوع

للبقع في الوجه
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يدهن بعصيرليمون مع ملعقة لكل أربع ليمونات من عصير النعناع و يغسل بها الوجه يوميا

لوقف تساقط الشعر
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تدلك فروة الرأس بالليمون ومغلي الزنجبيل (بعد أن يبرد) يوميا

لخشونة اليدين
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تدهن الأيدي بخليط (عصير ليمون - جليسرين - كلونيا) بمقادير متساوية

لصفرة الأسنان
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تعصر ليمونة على الفرشاة وتفرش الأسنان يوميا

حساسية الأرجل
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يعمل حمام للرجلين بالماء الساخن وزهر الزيزفون ويعقبه فرك الأرجل بعصير الليمون

لبشرة ناعمة وطرية
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زيت الليمون (متوفر في محلات العطارة ) مع زيت زيتون بمقادير متساوية
 
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