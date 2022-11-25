لجمالك فوائد الليمون

فيتامين الشباب

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يحتوي الليمون على فيتامين(e) والذي يسمى بفيتامين الشباب لأنه مخصب ومنشط مقاوم للشيخوخة



للسمنة المفرطة

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يشرب كأس ماء قد نقع فيه مسبقا ليمونة مقطعة مع ملعقة كمون مطحون يوميا



لتشقق الأظافر

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تدلك الأظافر بليمونة صغيرة قبل النوم مع شرب عصير الليمون والجزر من حين لآخر



للكلف والنمش

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ليمون وملح ثم يفرك الكلف والنمش بالخليط مرارا يوميا ثم يدهن بزيت اللوز الحلو إذا كان متوفرا



للبشرة الدهنية

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تؤخذ نصف ليمونة ويفرك بها الوجه قبل النوم ثم يغسل في الصباح بماء فاتر وصابون







للقشرة في فروة الرأس

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تفرك الفروة بنصف ليمونة فركا جيدا وفي الصباح تغسل بماء مضاف إليه ورقتي نعناع وملعقتي زنجبيل مطحون



لتقشر الجلد

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تعصر ليمونة ويضاف إليها زيت زيتون ثم يدهن الجلد بالمزيج دهنا جيدا



لفطريات الأصابع في القدمين

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تعجن الحناء والشبة في عصير ليمون وعسل ثم تغطى المنطقة وفي الصباح تغسل بماء فاتر وتجفف بقطن طبي



قناع لمنع التجاعيد وتأخيرها

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تؤخذ ليمونة وتعصر ثم يضاف إليها ملعقة زيت زيتون مع ملعقة عسل صغيرة مع ملعقة صغيرة (نخالة قمح) ويعمل قناع لمدة ساعة يوميا











لبخر الفم ( الرائحة الكريهة )

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مجرد مضغ قشر الليمون مع مراعاة علاج الأمراض المسببة لذلك



تكسر الأظافر

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تدهن الأظافر بعصير الليمون صباحا ومساءا لمدة أسبوع



للبقع في الوجه

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يدهن بعصيرليمون مع ملعقة لكل أربع ليمونات من عصير النعناع و يغسل بها الوجه يوميا



لوقف تساقط الشعر

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تدلك فروة الرأس بالليمون ومغلي الزنجبيل (بعد أن يبرد) يوميا