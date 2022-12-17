حفياد آدم
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مكانة الجزائر في المعادلة الأمريكية الإفريقية.
أيمن عبد الرحمان الوزير الأول، ليس رئيس رئاسة الجمهورية الجزائرية...بروتوكوليا أنظروا في صورة اللقاء الأمريكي الإفريقي أين يقف...ليس بإرادته و لا بإرادة أمريكا حاضنة اللقاء و إنما بمكانة و قوة الجزائر أقوى دولة في إفريقيا.
المسؤول الجزائري وسط الصف الأول بينه و بين بايدن رئيس الإتحاد الإفريقي. رئيس جمهورية مصر السيسي أقصى اليسار، رئيس تونس في الصف الأخير و المخزن في الخلف مخبي.
الجزائر رسمت مكانة قيادية في إفريقيا و الصين تدرك ذلك و أمريكا كذلك لمشاريعها الجيوستراتيجية متوغلة في قلب القارة و لتوازن سياساتها الخارجية.
أيمن عبد الرحمان الوزير الأول، ليس رئيس رئاسة الجمهورية الجزائرية...بروتوكوليا أنظروا في صورة اللقاء الأمريكي الإفريقي أين يقف...ليس بإرادته و لا بإرادة أمريكا حاضنة اللقاء و إنما بمكانة و قوة الجزائر أقوى دولة في إفريقيا.
المسؤول الجزائري وسط الصف الأول بينه و بين بايدن رئيس الإتحاد الإفريقي. رئيس جمهورية مصر السيسي أقصى اليسار، رئيس تونس في الصف الأخير و المخزن في الخلف مخبي.
الجزائر رسمت مكانة قيادية في إفريقيا و الصين تدرك ذلك و أمريكا كذلك لمشاريعها الجيوستراتيجية متوغلة في قلب القارة و لتوازن سياساتها الخارجية.