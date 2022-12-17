مكانة الجزائر في المعادلة الأمريكية الإفريقية.

حفياد آدم

حفياد آدم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
609
النقاط
1,051
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
مكانة الجزائر في المعادلة الأمريكية الإفريقية.

أيمن عبد الرحمان الوزير الأول، ليس رئيس رئاسة الجمهورية الجزائرية...بروتوكوليا أنظروا في صورة اللقاء الأمريكي الإفريقي أين يقف...ليس بإرادته و لا بإرادة أمريكا حاضنة اللقاء و إنما بمكانة و قوة الجزائر أقوى دولة في إفريقيا.

المسؤول الجزائري وسط الصف الأول بينه و بين بايدن رئيس الإتحاد الإفريقي. رئيس جمهورية مصر السيسي أقصى اليسار، رئيس تونس في الصف الأخير و المخزن في الخلف مخبي.

الجزائر رسمت مكانة قيادية في إفريقيا و الصين تدرك ذلك و أمريكا كذلك لمشاريعها الجيوستراتيجية متوغلة في قلب القارة و لتوازن سياساتها الخارجية.

320513903_956339568662249_5136624056588303851_n.jpg
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top