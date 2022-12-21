مشاركة في كوميديا حياتنا اليومية ـ زلة بنتي هبة

هته مشاركة بسيطة في مسابقة كوميديا اليومية

في قريتنا عندي خالي عنده دكان

كنت نشري من عنده بالكريدي و عمره ما رجعني

و كان يعاير او يطلق عليه كلمة ماماتي ههههههه

و كان يزعف اذا غلط كاش واحد و قاله ماماتي



المهم هبة كانت صغيرة

كانت تروح عنده و كل ما تروح عنده يبوسها

و يعطيها واحدة ياغورت من عنده



المهم واحد نهار في البيت تكلموا على خالي

و كانت هبة تسمع و تسجل

قالوا انه يعايروه بكلمة ماماتي و بقاو يضحكوا عليه



المهم انا انتبهت لهبة انها تسجل في الكلام

سألتها واش راها فاهمة

فعلا لقيتها فهمت ان خالي يعايروه بكلمة ماماتي

نبهت عليها قلتلها بالاك تغلطي راه يزعف خالي منك



واحد نهار اديتها معايا نصرف

و كنت نشري و خايف من هبة انها تفجر الوضع ههههههه

كانت تحكي مع خالي و تقوله خالوا هاذي بقداش و هاذي بقداش



حتى كملنا المصروف و هزيت الساشيات و قريب نخرج

تكلمت هبة و قالت بابا بابا شفت كيف ما قلتش لخالوا ماماتي ههههههههههه

قالتها بصوت واضح و سمعها خالي مليح و حط راسه في لرض و بقى ساكت



المهم من هاذاك النهار هبة ما عطاهاش حبة حلوة و بطل علينا الكريدي ههههههههههههه