مشاركة في كوميديا حياتنا اليومية ـ زلة بنتي هبة

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,331
النقاط
2,381
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
هته مشاركة بسيطة في مسابقة كوميديا اليومية
في قريتنا عندي خالي عنده دكان
كنت نشري من عنده بالكريدي و عمره ما رجعني
و كان يعاير او يطلق عليه كلمة ماماتي ههههههه
و كان يزعف اذا غلط كاش واحد و قاله ماماتي

المهم هبة كانت صغيرة
كانت تروح عنده و كل ما تروح عنده يبوسها
و يعطيها واحدة ياغورت من عنده

المهم واحد نهار في البيت تكلموا على خالي
و كانت هبة تسمع و تسجل
قالوا انه يعايروه بكلمة ماماتي و بقاو يضحكوا عليه

المهم انا انتبهت لهبة انها تسجل في الكلام
سألتها واش راها فاهمة
فعلا لقيتها فهمت ان خالي يعايروه بكلمة ماماتي
نبهت عليها قلتلها بالاك تغلطي راه يزعف خالي منك

واحد نهار اديتها معايا نصرف
و كنت نشري و خايف من هبة انها تفجر الوضع ههههههه
كانت تحكي مع خالي و تقوله خالوا هاذي بقداش و هاذي بقداش

حتى كملنا المصروف و هزيت الساشيات و قريب نخرج
تكلمت هبة و قالت بابا بابا شفت كيف ما قلتش لخالوا ماماتي ههههههههههه
قالتها بصوت واضح و سمعها خالي مليح و حط راسه في لرض و بقى ساكت

المهم من هاذاك النهار هبة ما عطاهاش حبة حلوة و بطل علينا الكريدي ههههههههههههه
 
ذكريات

ذكريات

m_souad
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
616
النقاط
651
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
ه‍هههههه في كل عايلة جزائرية كاين الإجرام😂ماشي غي أنا عندي مجرم حتى أنت عندك مجرمة ربي يحفظهالك🥰
 
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