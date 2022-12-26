مشروع النهضة ـ قطار الهضاب

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 15,347
- النقاط
- 2,381
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
مشروع قطار الهضاب الذي اصبح حقيقة
خط السكة الحديدية #تيسمسيلت #بوغزول #المسيلة على مسافة 290 كلم، يدخل حيز الخدمة | المشروع الحلم يتحقق .. خط السكة الحديدية #تيسمسيلت #بوغزول #المسيلة على مسافة 290 كلم، يدخل حيز الخدمة | By Dz News TV ديزاد نيوز | Facebook
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