مشروع النهضة ـ قطار الهضاب

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,347
النقاط
2,381
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
مشروع قطار الهضاب الذي اصبح حقيقة
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خط السكة الحديدية #تيسمسيلت #بوغزول #المسيلة على مسافة 290 كلم، يدخل حيز الخدمة | المشروع الحلم يتحقق .. خط السكة الحديدية #تيسمسيلت #بوغزول #المسيلة على مسافة 290 كلم، يدخل حيز الخدمة | By ‎Dz News TV ديزاد نيوز‎ | Facebook

28K views, 2.4K likes, 227 loves, 186 comments, 126 shares, Facebook Watch Videos from Dz News TV ديزاد نيوز: المشروع الحلم يتحقق .. خط السكة الحديدية #تيسمسيلت #بوغزول #المسيلة على مسافة 290 كلم،...
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