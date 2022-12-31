تكريمات منتدى عالم الحيوانات و الطيور و النباتات 2022

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
12,283
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه



صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ



أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم



أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير




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اهلاً وسهلاً بجميع زوار وأعضاء ومشرفين ومراقبين منتدى عالم الحيوانات و الطيور و النباتات



نقوم بتكريم كل من تميز معنا في المنتدى خلال سنة كاملة من العطاء و التميز وكل من كرس وقته من أجل خدمة المنتدى ومن أجل الإرتقاء به

ونحب أن نشكركم على كل ما قدمتموه طوال هذه الفترة ، وتستحقون أكثر من ذلك بكثير وعلى بركة الله نبدأ بالتكريم
أبناء و بنات اللمة:


@dahman kz
@السلطانة
@ذكريات
@Golden Man

بوسام التميز

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مبارك للجميع



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ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
12,283
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

ألف مبروك تميزكم

مزيدا من التميز والإبداع والعطاء والانجاز والنجاح، وكل هذا من شأنه أن يجعل من الانسان شخص مختلف، وخير نموذج يقتدى به في الحياه لمن اراد الصعود إلى القمه والنجاح.

كل الشكر لكم ،،،
تم توزيع الأوسمة
 
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