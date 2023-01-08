تكريمات منتدى بـيتي ديكور وحرف يدوية 2022

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 12,335
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- الجزائر ♥
- الجنس
- أنثى
الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
الصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
اهلاً وسهلاً بجميع زوار وأعضاء ومشرفين ومراقبين منتدى بـيتي ديكور وحرف يدوية
نقوم بتكريم كل من تميز معنا في المنتدى خلال سنة كاملة من العطاء و التميز وكل من كرس وقته من أجل خدمة المنتدى ومن أجل الإرتقاء به
ونحب أن نشكركم على كل ما قدمتموه طوال هذه الفترة ،
بنات اللمة:
@السلطانة
@ذكريات
وسام التمييز
مبارك لكم جميعا ـ،,
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