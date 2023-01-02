تكريم خاص للعضوة شجـ الروح ـون

تكريم في محلو لاخت تستاهل التكريم ..



دائما كانت من أوفياء اللمة ..



للذكرى كنت تعرفت عليها و على اخوة اخرين في منتدى احباب اللمة ( كان منتدى باسم اخر و حوله الاخ فريد الى هته التسمية ) .. اللذي كان همزة تواصل بعد انقطاع اللمة في 2011 او 2012 نسيت بالظبط ..



و بفضل مجهودات الاخ فتحي و مساهمات الاعضاء تمكنا من توفير بعض الدعم المالي انذاك ( كنت شخصيا مكلف بجمع التبرعات عن طريق الفليكسي )



و كانت اختي سامية من المساهمات في تلك الحملة التي كان هدفها كراء سارفر ( خادم ) لمنتدى اللمة لمدة معنية ...





زمن جميل مر علينا جميعا ... و الاجمل هو تواجد الاعضاء القدامى رغم قلتهم ...







سلامي للجميع