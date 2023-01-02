تكريم خاص للعضوة شجـ الروح ـون

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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24 نوفمبر 2015
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً


التكريم تقدير يستحقه الأوفياء الذين أفنوا العمر في جدٍّ وعمل دؤوب وانتماء للمكان الذي يعملون فيه بوفاء، وهو تحريض على تقديم المزيد وعرفان بالجميل، كيف لا ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والوفاء صفة الكرام، والمبدع يستحق الإشادة والإشارة له






اليوم سنقوم بتكريم عضوة و مشرفة وعضوة شرفية

كان لها بصمة فى نهضة المنتدى ونشره عن طريق المواضيع أو الردود الاخت @شجـ الروح ـون




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نهديكي وسام أوفياء اللمة
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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
احسنت ريحانة اللمة
إلتفاتة جدا راقية
اوفياء اللمة لديهم مكانة خاصة كيف لا و هم من ترك بصمة
في تاريخ اللمة العظيم

بالمناسبة الباب مفتوح لهم للعودة الى العمل معنا في النهوض باللمة من جديد
 
M

Moha le sage

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 مارس 2009
المشاركات
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تكريم في محلو لاخت تستاهل التكريم ..

دائما كانت من أوفياء اللمة ..

للذكرى كنت تعرفت عليها و على اخوة اخرين في منتدى احباب اللمة ( كان منتدى باسم اخر و حوله الاخ فريد الى هته التسمية ) .. اللذي كان همزة تواصل بعد انقطاع اللمة في 2011 او 2012 نسيت بالظبط ..

و بفضل مجهودات الاخ فتحي و مساهمات الاعضاء تمكنا من توفير بعض الدعم المالي انذاك ( كنت شخصيا مكلف بجمع التبرعات عن طريق الفليكسي )

و كانت اختي سامية من المساهمات في تلك الحملة التي كان هدفها كراء سارفر ( خادم ) لمنتدى اللمة لمدة معنية ...


زمن جميل مر علينا جميعا ... و الاجمل هو تواجد الاعضاء القدامى رغم قلتهم ...



سلامي للجميع
 
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