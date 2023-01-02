تكريم خاص للعضوة شجـ الروح ـون

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
التكريم تقدير يستحقه الأوفياء الذين أفنوا العمر في جدٍّ وعمل دؤوب وانتماء للمكان الذي يعملون فيه بوفاء، وهو تحريض على تقديم المزيد وعرفان بالجميل، كيف لا ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والوفاء صفة الكرام، والمبدع يستحق الإشادة والإشارة له
اليوم سنقوم بتكريم عضوة و مشرفة وعضوة شرفية
كان لها بصمة فى نهضة المنتدى ونشره عن طريق المواضيع أو الردود الاخت @شجـ الروح ـون
نهديكي وسام أوفياء اللمة