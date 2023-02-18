تكريم لأوفياء اللمة

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 50,602
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
التكريم تقدير يستحقه الأوفياء الذين أفنوا العمر في جدٍّ وعمل دؤوب وانتماء للمكان الذي يعملون فيه بوفاء، وهو تحريض على تقديم المزيد وعرفان بالجميل، كيف لا ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والوفاء صفة الكرام، والمبدع يستحق الإشادة والإشارة له
كانوا معنا ثم غابوا
لم ينسونا ولم ننساهم
حضورهم يشرفنا ورؤيتهم يعودون للمنتدى من جديد تسعدنا
دعونا نرحب بهم ونهديهم وسام
@أم عبد الله
@النورس
@secret de coeur
التكريم تقدير يستحقه الأوفياء الذين أفنوا العمر في جدٍّ وعمل دؤوب وانتماء للمكان الذي يعملون فيه بوفاء، وهو تحريض على تقديم المزيد وعرفان بالجميل، كيف لا ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والوفاء صفة الكرام، والمبدع يستحق الإشادة والإشارة له
كانوا معنا ثم غابوا
لم ينسونا ولم ننساهم
حضورهم يشرفنا ورؤيتهم يعودون للمنتدى من جديد تسعدنا
دعونا نرحب بهم ونهديهم وسام
@أم عبد الله
@Rochdi.dz
@النورس
@secret de coeur