تكريم الأعضاء المتميزين في منتدى بوح القلم الحر لسنة 2022

التكريم تقدير يستحقه الأوفياء الذين أفنوا العمر في جدٍّ وعمل دؤوب وانتماء للمكان الذي يعملون فيه بوفاء، وهو تحريض على تقديم المزيد وعرفان بالجميل، كيف لا ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والوفاء صفة الكرام، والمبدع يستحق الإشادة والإشارة له