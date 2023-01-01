تكريم الأعضاء المتميزين في منتدى بوح القلم الحر لسنة 2022

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
12,296
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

الصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين




التكريم تقدير يستحقه الأوفياء الذين أفنوا العمر في جدٍّ وعمل دؤوب وانتماء للمكان الذي يعملون فيه بوفاء، وهو تحريض على تقديم المزيد وعرفان بالجميل، كيف لا ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والوفاء صفة الكرام، والمبدع يستحق الإشادة والإشارة له









وإن شعور التكريم والتقدير الذي يأتي من المكان الذي غرس المبدع فيه ثمرة جهده يعادل أضعافاً مضاعفة تكريمه في مواقع أخرى في العالم




نقوم بتكريم كل من تميز معنا في المنتدى خلال سنة كاملة من العطاء و التميز وكل من كرس وقته من أجل خدمة المنتدى ومن أجل الإرتقاء به

ونحب أن نشكركم على كل ما قدمتموه طوال هذه الفترة ، وتستحقون أكثر من ذلك بكثير وعلى بركة الله نبدأ بالتكريم
أبناء و بنات اللمة:


@Tama Aliche

@ذكريات

@السها

@صاحبة الأثر

@زاهية بنت البحر

@nassima rida

@فريد أبوفيصل

@الورد الندي

@rafid2

@space-cowboy

وسام التميز الأدبي

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مبارك للجميع, ,,

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