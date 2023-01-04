كيف تواجهين ارتفاع الأسعار؟

يمكن للمرأة المسؤولة عن إنفاق ميزانية الأسرة، أن تتخذ عدة خطوات للمساعدة في حماية الشؤون المالية خلال الأوقات الصعبة مع الحفاظ على المستوى المعيشي قدر الإمكان وهي بحسب موقع "سي إن بي سي" (CNBC) كالتالي:



وضع ميزانية وتشكيل خطة إنفاق



من الضروري أن يكون لكل أسرة ميزانية واضحة ومحددة للتحرك خلالها، وفي حال عدم وجود ميزانية لابد الآن من وضعها. يسمح امتلاك ميزانية عائلية وخطة إنفاق بالنظر إلى البنود التي تنفق فيها أكثر من قبل، كالغاز ومحلات البقالة والملابس والسكن.



وفي الوقت الذي يعتبر السكن والطعام فيه من الضروريات، يجب البحث عن طرق لتقليل الإنفاق على أشياء أخرى بسهولة والبدء في التخلص من الإنفاق الذي لا يمثل أولوية عالية.



تخفيض النفقات غير الضرورية



لا يبدو التخلص من النفقات الإضافية أمرا ممتعا للأسر، ولكن البنود الصغيرة تتراكم لتشكل مبلغا كبيرا يمثل ضغط على الميزانية.



يمكن للأم تقييم مشتريات الأسرة والتخلي عن الإنفاق غير الضروري لفترة محددة، مثل عدم شراء الملابس غير الضرورية.



إلغاء الاشتراك في خدمات البث التلفزيوني



تشترك العديد من الأسر في أكثر من خدمة بث تلفزيوني مثل "نتفلكس" و"ديزني" وغيرهم.



يمكن التخلي عن كل خدمات البث مع الاحتفاظ بخدمة واحدة فقط، مما يوفر مبلغا سنويا من المال.



البقالة



من الجيد التسوق من محلات البقالة الموفرة للحصول على بعض المزايا. أحد أهم المزايا الحصول على عروض وخصومات على السلع مثل أدوات النظافة أو الأطعمة، والمكملات الصحية، تكون الكميات أيضا مناسبة لحجم الأسرة فلا يتعين شراء نفس السلع أكثر من مرة في الشهر الواحد.



ومن الضروري، أن تكون الأم على وعي ببعض الاعتبارات عند التسوق، منها، تغيير قوائم التسوق بالضروريات فقط واستبدال المنتجات التي لا تحمل علامة تجارية بمنتجات ذات علامة تجارية. ونظرا لارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل البيض، فلابد من الشراء بقدر ما تتناوله الأسرة دون إهدار.



يجب أن تحتوي قائمة البقالة على الأساسيات"، وليس شراء "الأشياء الجيدة ولكن غير الضرورية".





البحث عن بدائل



يعد الوقت الحالي هو أنسب وقت للبحث عن بدائل تساهم في توفير نفقات الأسرة.



التسوق من البقالة يعد خيارا أفضل من الشراء عبر تطبيقات التوصيل التي تكلف مبلغا إضافيا، يمكن أيضا ممارسة التمارين في المنزل بدلا من اشتراك صالة الألعاب الرياضية.



الأكل في البيت



من الجيد التخلي عن بعض الرفاهية، حيث اعتادت معظم الأسر تناول الطعام في الخارج أو شراء الأطعمة الجاهزة مرة في الأسبوع على الأقل.



يمكن إجراء بعض التعديلات، من خلال تناول الطعام في المنزل والاكتفاء بمرة واحدة فقط في الشهر تتناول فيها الأسرة الطعام خارج البيت.



توفير فاتورة الكهرباء



تعاني العديد من الأسر من الارتفاع الكبير في أسعار فاتورة الكهرباء. من الضروري البحث عن طرق لتخفيض قيمة الفاتورة في تلك الأوقات الصعبة. في الشتاء، يعد إغلاق أبواب الغرف فعالا بشكل كبير في الاحتفاظ بالحرارة، وكذلك السيطرة على تسريب الهواء يساهم بشكل كبير مثل إغلاق الشقوق والثقوب الصغيرة التي تسمح بدخول الهواء الخارجي البارد وأيضا نقل الأثاث بعيدا عن النوافذ أو فتحات التهوية.



كما أنه من الضروري إغلاق كافة الإضاءات في الغرف غير المستخدمة والحمامات، وإزالة الشواحن غير المستخدمة من الكهرباء.



وفي فصل الصيف، خفض الاعتماد الكلي على التكييفات داخل البيت، واستخدام المروحة بدلا عنها.





صنع في البيت



يمكن أن تبدأ الأم بتوفير النفقات من خلال صنع بعض الأطعمة في البيت بدلا من شرائها من الخارج بأسعار أكبر.



يمكن أن تبدأ بصنع الخبز والمعجنات والكيك، وبعض التسالي التي يحتاجها الأطفال في المدرسة مثل البسكويت.



دخل إضافي



يعد العثور على دخل إضافي أمرا هاما في تلك المرحلة. يمكن الاستعانة ببعض الطرق لكسب المال الإضافي كبيع الملابس والأدوات المنزلية المستخدمة بدلا من التخلص منها، وذلك من خلال بعض التطبيقات أو وسائل التواصل الإجتماعي.