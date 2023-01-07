عاجل ليلى اكلت الذئب 3

السها

السها

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إنضم
14 جوان 2022
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر سكيكدة
الجنس
أنثى
قصة ليلى أكلت الذئب

...و هكذا استهلت ليلى رحلتها بأول خطوة تلت عتبة البيت ... كان هناك من يقتفي اثر الفتاة و ثمة آخر يتعقب ثلاثتهما ، والمسكينة مذعورة فلا تدري بعد ان كان يخيل اليها ما تراه، فقد تجلى لها الشبح من بعيد و هو يلوح اليها بيده لتتبعه ،و قد بدا لها مخيفا، حينها اعتراها ندم بالغ لشدة غباء ما اقدمت عليه ...تسمرت مكانها و باتت لا تبدي حراكا فما استطاعت المضي خلف الشبح ولا العودة ادراجها ..... و بدأت بالانين و الانتحاب عندما رأته يرتدّ اليها فعدا مهرولا لاسكاتها، “اشت...لما كل هذا الرعب و انا بقربك حبيبتي “ اجابته ليلى بكلمات فجرها الوجل من حلقها مصوبة نحوه القنديل لتلحظه و يداها ترتجفان، “.......
بقلمي ( حجايجي سها)
يتبع على قناتي اساطير و أحاجي غدا يوم السبت على الساعة الخامسة بعد الزوال بتوقيت الجزائرPicsart_23-01-05_15-08-37-333.jpg
 
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