عاجل ****ليلى اكلت الذئب ( حصري على المنتدى )

السها

السها

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إنضم
14 جوان 2022
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر سكيكدة
الجنس
أنثى
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قصة ليلى و الذئب بمنظور و مفهوم آخر


لم تكن ليلى تسكن الغابة ، فهي ليست ماوقلي ، و لا جدتها تعيش وحيدة في بيت منعزل يترصده المهالك ، كما استحالة ان ترسل اما فتيتها الى الغابة دون مرافق بالغ...حتى الذئب رغم شراسته الحقّه قد جير عليه و ألبس سراويل الخبث و السفالة مشيرا له بالبنان هذا شرير القصة ...لم تجر الأحداث كما عهدنا سماعها و انما كانت خلف هذه النسخة غيرها اكثر سوداوية و رعبا ...تعالوا معا لنعرف القصة الفعلية لصاحبة الرداء الاحمر ....
بقلم ( حجايجي سها) يتبع في منتدى صناع المحتوى
 
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