عاجل ****ليلى اكلت الذئب ( حصري على المنتدى )

قصة ليلى و الذئب بمنظور و مفهوم آخرلم تكن ليلى تسكن الغابة ، فهي ليست ماوقلي ، و لا جدتها تعيش وحيدة في بيت منعزل يترصده المهالك ، كما استحالة ان ترسل اما فتيتها الى الغابة دون مرافق بالغ...حتى الذئب رغم شراسته الحقّه قد جير عليه و ألبس سراويل الخبث و السفالة مشيرا له بالبنان هذا شرير القصة ...لم تجر الأحداث كما عهدنا سماعها و انما كانت خلف هذه النسخة غيرها اكثر سوداوية و رعبا ...تعالوا معا لنعرف القصة الفعلية لصاحبة الرداء الاحمر ....بقلم ( حجايجي سها) يتبع في منتدى صناع المحتوى