قصة عاجل ليلى اكلت الذئب

عاجل ليلى اكلت الذئب 2..





غادرت العجوز وحفيدتها الى المرج الذي يقع على مشارف الغابة ، اين وجدت اصدقاء ليلى بانتظارها هناك ...قبعت تنتظر و لم يطل انتظارها طويلا حتى هتف الاطفال“ قد جاء العم الودود ،قد جاء ذو اللحية الشعثاء“ لكنها لم تلمح سوى ظلا يتوارى ، محاولا التخفي خلف الاشجار.. غير ان الجدة و في ذهول مباغت ذهبت خلفه تناديه وما ان وصلت اليه حتى تلقفتها العتمة و ابتلعها المكان.....يتبع على منتدى صناع المحتوى هذه الليلة

بقلمي (حجايجي سها)