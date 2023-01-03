قصة عاجل ليلى اكلت الذئب

السها

السها

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 جوان 2022
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محل الإقامة
الجزائر سكيكدة
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أنثى
عاجل ليلى اكلت الذئب 2..


غادرت العجوز وحفيدتها الى المرج الذي يقع على مشارف الغابة ، اين وجدت اصدقاء ليلى بانتظارها هناك ...قبعت تنتظر و لم يطل انتظارها طويلا حتى هتف الاطفال“ قد جاء العم الودود ،قد جاء ذو اللحية الشعثاء“ لكنها لم تلمح سوى ظلا يتوارى ، محاولا التخفي خلف الاشجار.. غير ان الجدة و في ذهول مباغت ذهبت خلفه تناديه وما ان وصلت اليه حتى تلقفتها العتمة و ابتلعها المكان.....يتبع على منتدى صناع المحتوى هذه الليلة
بقلمي (حجايجي سها)
 

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إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
21,110
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
جزاك الله خيرا على الموضوع الرائع و المميز و القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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