عشبة لتسمين

bouchra bouchra
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 29 ديسمبر 2022
- المشاركات
- 9
- النقاط
- 3
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- تيارت
- الجنس
- أنثى
سلام لبنات تعيشوا ني حابة نسمان
خصني كاش عشبة مليحة وصحية تعيشوا
خصني كاش عشبة مليحة وصحية تعيشوا
اسمعي كولي الماشطو (اللوبياء الخضراء) وكولي ايضا لعسل ودبس الخروب وكثري في الريتم تع الماكلة ونشاله تنجحسلام لبنات تعيشوا ني حابة نسمان
خصني كاش عشبة مليحة وصحية تعيشوا
شاهو هوا دبس لخروب معجون ياكاسمعي كولي الماشطو (اللوبياء الخضراء) وكولي ايضا لعسل ودبس الخروب وكثري في الريتم تع الماكلة ونشاله تنجح