قوانين منتدى الحوار والنقاش الهادف+فهرس التميز لسنة 2022

فهرس التميز لسنة 2022:

قسم النقـآش هو القسم الوحيد الذي يحتـآج لنبض اعضـآئه و فكرهم الخصب

هنـآ نطرح فكرة وننـآقشهـآ بكل احترام

نـٌبدع فـ تحليل نظرتنـآ للامور و نستمتع بين مثقفي القسم

لذا فتحنـآ هذا الكموضوع ليضم حصريـآتكم ويقيمكم وايـآهـآ ع عطـآئكم

صفحة ستكون شـآهدة ع ابداعـآتكم وتطور اقلامكم



تكون قوانينهـآ كـ التـآلي :

الموضوع المميز بغض النظر على إلزامية أن يخضع لقوانين منتدى النقاش والحوار الهادف

فيجب أن يراعى فيه أيضا :



- تنسيق الموضوع وترتيب الأفكار

- حصرية الفكرة وأسلوب الطرح وقوته

-كتابة الموضوع على شكل مقالة أو مايشابهها

- متابعة الردود ومناقشة نقاط الإختلاف والإتفاق فيها بطريقة حضارية

- إحترام الأعضاء وعدم التجريح في أفكارهم وردودهم









ومنه ...



سيحصل كل موضوع مميز على ختم المواضيع المميزة ومنه ...سيحصل كل موضوععلى ختم المواضيع المميزة

- وعند وصول مواضيعك المميزة الـ 4 مواضيع

يمنح لك

وسام العضو المميز عند آخر السنة

















فـ همتكم معنا لنرفع لغتنا وفكرنا عاليا

ونضع أطروحات ننافس بها أصحاب الأقلام المهمة. فـ همتكم معنا لنرفع لغتنا وفكرنا عالياونضع أطروحات ننافس بها أصحاب الأقلام المهمة.

اقلامنـآ الجـآدة والمميزة-فهرس شامل لمواضيع الأعضاء المميزة- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قسم النقـآش هو القسم الوحيد الذي يحتـآج لنبض اعضـآئه و فكرهم الخصب هنـآ نطرح فكرة وننـآقشهـآ بكل احترام نـٌبدع فـ تحليل نظرتنـآ للامور و نستمتع بين مثقفي القسم لذا فتحنـآ هذا الكموضوع ليضم حصريـآتكم ويقيمكم وايـآهـآ ع عطـآئكم صفحة ستكون شـآهدة ع ابداعـآتكم...

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