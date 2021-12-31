قوانين منتدى الحوار والنقاش الهادف+فهرس التميز لسنة 2022

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,821
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم


قوانين وضوابط المشاركة في منتدى الحوار والنقاش الهادف



تنبيهات مهمة :

- يمنع النقل بـ منتدى الحوار والنقاش الهادف لابد أن يكون الموضوع حصري و بقلم صاحبه الخاص وأي منقول أو مكرر لن يتم إعتماده

وذلك إعتمادا على الإستطلاع الذي قام به أمين اللمة
الأخ أبو فيصل :

إستطلاع: منتدى الحواروالنقاش الهادف بشكل أفضل

- منتدى الحوار والنقاش الهادف يعتمد فقط المواضيع الحصرية التي تكون لمنتدى اللمة الجزائرية وبعدها ينقلها صاحبها لاي منتدى يشاء .


ضوابط نشر المواضيع والنقاشات :


- يمنع طرح مواضيع سياسية , رياضية , دينية , تقنية , بحتة اذا كان المحتوى ليس للنقاش الفكري وعليه يحول كل موضوع الى قسمه المخصص لذلك لتفادي التشابه في المحتوى .
.
- يمنع طرح أي موضوع يهدف لإثارة الفتنة و الضغينة بين الشعوب العربية .

- يمنع رفع المواضيع التي توقفت المشاركات فيها قبل 06 أشهر . .

- يجب ان تكون عناوين المواضيع مفهومة و ذات معنى لائق باللغة العربية وبدون زخارف ، يحق للمشرف التعديل عليها بما يراه مناسبا .


- يجب ان يكون محتوي المواضيع واضح ومنسق ومفهوم ويحوي فكرة قيمة وهادفة وفكرة كاملة الطرح .. و لن يتم اعتماد أي موضوع دون ذلك .

- يمنع استعمال عبارات وألفاظ غير لائقة ومخالفة أو التلميح بالاساءة والاستهزاء وتحريف النقاشات عن مسارها تعمد المخالفة يودي لتوقيف عضويات أصحابها .

- الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية فعلى الأعضاء احترام الرأي الآخر وإن كان لا يتفق مع رأيه ولا يتجاوز حدوده بالتعدي والتهجم والتجريح .

- عند قيام أي عضو بكتابة أي موضوع أو رد فهو يعني موافقته التامة على جميع القوانين وإقراره بإتباعها والتقيد بها لذا فالادارة لها حق التصرف في مالا يتفق وقوانينها.

- يمنع طرح أي شكوى أو إستفسار هنا ، بل تطرح في [منتدى الإستفسارات والشكاوي ] .

- علاوة عن هذا يرجى الإلتزام بـ [ ضوابط و قوانين المشاركة في منتدى اللمة الجزائرية ] العامة .

أعان الله الجميع في حمل أمانة القلم

ولا تنسى
"قول الله تعالى: (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))"
صدق الله العظيم.
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,821
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
فهرس التميز لسنة 2022:


قسم النقـآش هو القسم الوحيد الذي يحتـآج لنبض اعضـآئه و فكرهم الخصب
هنـآ نطرح فكرة وننـآقشهـآ بكل احترام
نـٌبدع فـ تحليل نظرتنـآ للامور و نستمتع بين مثقفي القسم
لذا فتحنـآ هذا الكموضوع ليضم حصريـآتكم ويقيمكم وايـآهـآ ع عطـآئكم
صفحة ستكون شـآهدة ع ابداعـآتكم وتطور اقلامكم

تكون قوانينهـآ كـ التـآلي:

13331175931504.gif


الموضوع المميز بغض النظر على إلزامية أن يخضع لقوانين منتدى النقاش والحوار الهادف

فيجب أن يراعى فيه أيضا :

- تنسيق الموضوع وترتيب الأفكار
- حصرية الفكرة وأسلوب الطرح وقوته
-كتابة الموضوع على شكل مقالة أو مايشابهها
- متابعة الردود ومناقشة نقاط الإختلاف والإتفاق فيها بطريقة حضارية
- إحترام الأعضاء وعدم التجريح في أفكارهم وردودهم
13331175931504.gif




ومنه ...

سيحصل كل موضوع مميز على ختم المواضيع المميزة

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- وعند وصول مواضيعك المميزة الـ 4مواضيع

يمنح لك وسام العضو المميز عند آخر السنة

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فـ همتكم معنا لنرفع لغتنا وفكرنا عاليا
ونضع أطروحات ننافس بها أصحاب الأقلام المهمة.



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www.4algeria.com

اقلامنـآ الجـآدة والمميزة-فهرس شامل لمواضيع الأعضاء المميزة-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قسم النقـآش هو القسم الوحيد الذي يحتـآج لنبض اعضـآئه و فكرهم الخصب هنـآ نطرح فكرة وننـآقشهـآ بكل احترام نـٌبدع فـ تحليل نظرتنـآ للامور و نستمتع بين مثقفي القسم لذا فتحنـآ هذا الكموضوع ليضم حصريـآتكم ويقيمكم وايـآهـآ ع عطـآئكم صفحة ستكون شـآهدة ع ابداعـآتكم...
www.4algeria.com www.4algeria.com
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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