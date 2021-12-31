قوانين منتدى الحوار والنقاش الهادف+فهرس التميز لسنة 2022

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 48,821
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
قوانين وضوابط المشاركة في منتدى الحوار والنقاش الهادف
تنبيهات مهمة :
- يمنع النقل بـ منتدى الحوار والنقاش الهادف لابد أن يكون الموضوع حصري و بقلم صاحبه الخاص وأي منقول أو مكرر لن يتم إعتماده
وذلك إعتمادا على الإستطلاع الذي قام به أمين اللمة
الأخ أبو فيصل :
إستطلاع: منتدى الحواروالنقاش الهادف بشكل أفضل
- منتدى الحوار والنقاش الهادف يعتمد فقط المواضيع الحصرية التي تكون لمنتدى اللمة الجزائرية وبعدها ينقلها صاحبها لاي منتدى يشاء .
ضوابط نشر المواضيع والنقاشات :
- يمنع طرح مواضيع سياسية , رياضية , دينية , تقنية , بحتة اذا كان المحتوى ليس للنقاش الفكري وعليه يحول كل موضوع الى قسمه المخصص لذلك لتفادي التشابه في المحتوى .
.
- يمنع طرح أي موضوع يهدف لإثارة الفتنة و الضغينة بين الشعوب العربية .
- يمنع رفع المواضيع التي توقفت المشاركات فيها قبل 06 أشهر . .
- يجب ان تكون عناوين المواضيع مفهومة و ذات معنى لائق باللغة العربية وبدون زخارف ، يحق للمشرف التعديل عليها بما يراه مناسبا .
- يجب ان يكون محتوي المواضيع واضح ومنسق ومفهوم ويحوي فكرة قيمة وهادفة وفكرة كاملة الطرح .. و لن يتم اعتماد أي موضوع دون ذلك .
- يمنع استعمال عبارات وألفاظ غير لائقة ومخالفة أو التلميح بالاساءة والاستهزاء وتحريف النقاشات عن مسارها تعمد المخالفة يودي لتوقيف عضويات أصحابها .
- الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية فعلى الأعضاء احترام الرأي الآخر وإن كان لا يتفق مع رأيه ولا يتجاوز حدوده بالتعدي والتهجم والتجريح .
- عند قيام أي عضو بكتابة أي موضوع أو رد فهو يعني موافقته التامة على جميع القوانين وإقراره بإتباعها والتقيد بها لذا فالادارة لها حق التصرف في مالا يتفق وقوانينها.
- يمنع طرح أي شكوى أو إستفسار هنا ، بل تطرح في [منتدى الإستفسارات والشكاوي ] .
- علاوة عن هذا يرجى الإلتزام بـ [ ضوابط و قوانين المشاركة في منتدى اللمة الجزائرية ] العامة .
أعان الله الجميع في حمل أمانة القلم
ولا تنسى
"قول الله تعالى: (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))"
صدق الله العظيم.
قوانين وضوابط المشاركة في منتدى الحوار والنقاش الهادف
تنبيهات مهمة :
- يمنع النقل بـ منتدى الحوار والنقاش الهادف لابد أن يكون الموضوع حصري و بقلم صاحبه الخاص وأي منقول أو مكرر لن يتم إعتماده
وذلك إعتمادا على الإستطلاع الذي قام به أمين اللمة
الأخ أبو فيصل :
إستطلاع: منتدى الحواروالنقاش الهادف بشكل أفضل
- منتدى الحوار والنقاش الهادف يعتمد فقط المواضيع الحصرية التي تكون لمنتدى اللمة الجزائرية وبعدها ينقلها صاحبها لاي منتدى يشاء .
ضوابط نشر المواضيع والنقاشات :
- يمنع طرح مواضيع سياسية , رياضية , دينية , تقنية , بحتة اذا كان المحتوى ليس للنقاش الفكري وعليه يحول كل موضوع الى قسمه المخصص لذلك لتفادي التشابه في المحتوى .
.
- يمنع طرح أي موضوع يهدف لإثارة الفتنة و الضغينة بين الشعوب العربية .
- يمنع رفع المواضيع التي توقفت المشاركات فيها قبل 06 أشهر . .
- يجب ان تكون عناوين المواضيع مفهومة و ذات معنى لائق باللغة العربية وبدون زخارف ، يحق للمشرف التعديل عليها بما يراه مناسبا .
- يجب ان يكون محتوي المواضيع واضح ومنسق ومفهوم ويحوي فكرة قيمة وهادفة وفكرة كاملة الطرح .. و لن يتم اعتماد أي موضوع دون ذلك .
- يمنع استعمال عبارات وألفاظ غير لائقة ومخالفة أو التلميح بالاساءة والاستهزاء وتحريف النقاشات عن مسارها تعمد المخالفة يودي لتوقيف عضويات أصحابها .
- الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية فعلى الأعضاء احترام الرأي الآخر وإن كان لا يتفق مع رأيه ولا يتجاوز حدوده بالتعدي والتهجم والتجريح .
- عند قيام أي عضو بكتابة أي موضوع أو رد فهو يعني موافقته التامة على جميع القوانين وإقراره بإتباعها والتقيد بها لذا فالادارة لها حق التصرف في مالا يتفق وقوانينها.
- يمنع طرح أي شكوى أو إستفسار هنا ، بل تطرح في [منتدى الإستفسارات والشكاوي ] .
- علاوة عن هذا يرجى الإلتزام بـ [ ضوابط و قوانين المشاركة في منتدى اللمة الجزائرية ] العامة .
أعان الله الجميع في حمل أمانة القلم
ولا تنسى
"قول الله تعالى: (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))"
صدق الله العظيم.