خيمة قدامى مجاهدي و محاربي اللمة ( الاعضاء باللون الازرق خاصة )

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Moha le sage

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 مارس 2009
المشاركات
8,050
النقاط
851
السلام عليكم

موضوع خفيف ضريف حبيت نجتمعو فيه و نسقصيو على بعضانا :rolleyes:;) .. وين راكم وواش راكم :unsure: ... وواش دايرين في حياتكم .. بعد هاذو الاعوام :cool:

ارواح ادخل و ادخلي كونيكتي :sneaky: و اكتبولنا كلمة ولا زوج عبرولنا على شعوركم :love:(y) ...

هاذي خيمة نتلاقاو فيها بالناس لي عرفناهم في اللمة :cry: ... و نتبادلو فيها اخبارنا :cool::);)

المهم راني عارضكم على شوي شواء يبرد القلب :love::love: ... لي يدخل يهز كاسكروط و يساميني نلوحو فيها فوام شياخة :geek:;)


خيكم موح

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:):ROFLMAO:
 
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Moha le sage

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 مارس 2009
المشاركات
8,050
النقاط
851
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Moha le sage

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 مارس 2009
المشاركات
8,050
النقاط
851
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