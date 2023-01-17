خيمة قدامى مجاهدي و محاربي اللمة ( الاعضاء باللون الازرق خاصة )

Moha le sage
:: عضو شرفي ::
السلام عليكم
موضوع خفيف ضريف حبيت نجتمعو فيه و نسقصيو على بعضانا .. وين راكم وواش راكم ... وواش دايرين في حياتكم .. بعد هاذو الاعوام
ارواح ادخل و ادخلي كونيكتي و اكتبولنا كلمة ولا زوج عبرولنا على شعوركم ...
هاذي خيمة نتلاقاو فيها بالناس لي عرفناهم في اللمة ... و نتبادلو فيها اخبارنا
المهم راني عارضكم على شوي شواء يبرد القلب ... لي يدخل يهز كاسكروط و يساميني نلوحو فيها فوام شياخة
خيكم موح
موضوع خفيف ضريف حبيت نجتمعو فيه و نسقصيو على بعضانا .. وين راكم وواش راكم ... وواش دايرين في حياتكم .. بعد هاذو الاعوام
ارواح ادخل و ادخلي كونيكتي و اكتبولنا كلمة ولا زوج عبرولنا على شعوركم ...
هاذي خيمة نتلاقاو فيها بالناس لي عرفناهم في اللمة ... و نتبادلو فيها اخبارنا
المهم راني عارضكم على شوي شواء يبرد القلب ... لي يدخل يهز كاسكروط و يساميني نلوحو فيها فوام شياخة
خيكم موح