آلَبّـــــــوُرآكَ آلَتٌـــــــركَي🇹🇷

*amani*
:: طاقم عمل اللمة الجزائرية ::
طاقم العمل
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مساء النور والسرور عليكم أحبتي ان شاءلله تكونوا كامل بخير وعافية ❤
اليوم جبتلكم نوع من المملحات المعروفة تجي خفيفة وبنينة وهشيشة على قول ام وليد
"البوراك التركي"
بالنسبة للعجينة درت كاس حليب دافي، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة كبيرة نشاء، 4ملاعق زيت، خلطتهم مليح و زدت الفرينة والملح.. حتى تشكلت عجينة متماسكة ماتلصقش في اليد وحطيتها ترتاح
الحشو اختياري انا درت شوية فيونداشي وزدت عليها بطاطا وصوص بيشامال وخلط جلط سيدتي
مساء النور والسرور عليكم أحبتي ان شاءلله تكونوا كامل بخير وعافية ❤
اليوم جبتلكم نوع من المملحات المعروفة تجي خفيفة وبنينة وهشيشة على قول ام وليد
"البوراك التركي"
بالنسبة للعجينة درت كاس حليب دافي، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة كبيرة نشاء، 4ملاعق زيت، خلطتهم مليح و زدت الفرينة والملح.. حتى تشكلت عجينة متماسكة ماتلصقش في اليد وحطيتها ترتاح
الحشو اختياري انا درت شوية فيونداشي وزدت عليها بطاطا وصوص بيشامال وخلط جلط سيدتي
بعد ما ارتاحت العجينة قسمتها لكريات وزدت خليتها ترتاح عشر دقائق هكاك وبديت نحل فيها باستعمال المايزينة بشكل مستطيل ، ولازم نحلوها رقيقة
حطيت الحشو
ذهنت لبلا بالزبدة وحطيتهم بهذا الشكل وخليتهم يرتاحو شوي ومبعد قطعتهم و درتلهم البيض من فوق وشوية جلجلان ولا سانوج اختياري والى الفرن
حطيت الحشو
ذهنت لبلا بالزبدة وحطيتهم بهذا الشكل وخليتهم يرتاحو شوي ومبعد قطعتهم و درتلهم البيض من فوق وشوية جلجلان ولا سانوج اختياري والى الفرن