آلَبّـــــــوُرآكَ آلَتٌـــــــركَي🇹🇷

*amani*

*amani*

:: طاقم عمل اللمة الجزائرية ::
طاقم العمل
إنضم
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آلُـۜسـۨۚ(✋)ــِۖلُأمٌ ؏ـليۜـ(💜)ـكـۜم وݛحـٍّْـٍّْ⁽😘₎ـٍّْمهہ الًـًٍۖـٍـٍۖ(☝)ٍۖـًٍٍٍّـًٍلۖهًٍۖۂ وبـۗـۗـۗـۗـۗـۗركۧۧــۧۧۧۧۧـۗـۗ(ۗ😇)ـۗـۗاتهۂ
مساء النور والسرور عليكم أحبتي ان شاءلله تكونوا كامل بخير وعافية ❤
اليوم جبتلكم نوع من المملحات المعروفة تجي خفيفة وبنينة وهشيشة على قول ام وليد 🤭
"البوراك التركي"

بالنسبة للعجينة درت كاس حليب دافي، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة كبيرة نشاء، 4ملاعق زيت، خلطتهم مليح و زدت الفرينة والملح.. حتى تشكلت عجينة متماسكة ماتلصقش في اليد وحطيتها ترتاح

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الحشو اختياري انا درت شوية فيونداشي وزدت عليها بطاطا وصوص بيشامال وخلط جلط سيدتي 😆

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بعد ما ارتاحت العجينة قسمتها لكريات وزدت خليتها ترتاح عشر دقائق هكاك وبديت نحل فيها باستعمال المايزينة بشكل مستطيل ، ولازم نحلوها رقيقة
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حطيت الحشو

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ذهنت لبلا بالزبدة وحطيتهم بهذا الشكل وخليتهم يرتاحو شوي ومبعد قطعتهم و درتلهم البيض من فوق وشوية جلجلان ولا سانوج اختياري والى الفرن

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هاهو بعد ما طاب
شهيتكم في الجنة 🥰

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