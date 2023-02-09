صورة من قلب الحدث 2023!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيف أنتم عشيرة اللمة الجزائرية

إن شاء الله تكونوا بخير وعال العال ..

والفكرة واضحة من عنوانها إن شاء الله تكونوا بخير وعال العال ..والفكرة واضحة من عنوانها

:: صورة من قلب الحدث ::





كل عضو يدخل رح يحط صورة صغنونة هيك وعليها اسمو ضروري جداً

وحقوق المنتدى





وتكون من قلب الحدث، أي من قلب اللحظة التي يعيشها حالياً

مثلاً شخص يعمل وخرج في إستراحة، يلتقط صورة لأي شيء حوله ويكتب مثلاً

وقت إستراحتي، أو أخيراً إستراحة

وتبقى هذه العبارات او الجُمل أذواق طبعاً





الهدف من الفكرة ..

بعث روح الأخوة والألفة.. وروح العائلة الواحدة بين أعضاء المنتدى

ويبعث تلك الأحاسيس الجميلة التي تحمل طياتها

كـــل صورة!

وهاته هي الجائزة الحقيقية التي لا تقدر بثمن ( مع جوائز أخرى

+نصف شهرية:: ..... عبارة عن عدد نقاط معين تضاف إلى كل عضو ساهم بعدد مشاركات أكبر وتفاعل مع الموضوع بشكل أكثررر

وهو ما من شأنه أن يرفع من مستوى عضويته بالمنتدى ...(وبالتالي زيادة وتعزيز ثقة أعضاء المنتدى فيه) .

+ وجائزة شهرية:: ___تكـــــون عبارة عن وسام تشجيع (يمنح من طرف الادارة).. لصاحب أفضل صورة,, (تختار= افضل صورة من❤قلب الحدث لكل شهر





أفكار مقترحة: _

للاتقاط صـــور جميـــلة من قلـــــب ❤ الحــدث :

- أثناء الدهاب للدراسة او خلالها .

- اثناء العمل أو اثناء الدهاب اليه . (كيف هي أجواااء العمل لديكم هههه)

- اثناء الاستراحة ( القهوة+ الغداء +التجوال والتحواس...الخ ههههه)

- اثناء تواجدكم بالمنزل خصوصا رفقة الاطفال البركة الصغار والطبخ ..الخ

- اثناء التّسوق .

- أثناااء تواجدكم .. بأماكن -طبيعيـــة- --=-أو-=-- أماكن تقع فيها أحداااث معينة """

فــ شاركونا...بـــ:

صورة من قلب ❤ الحدث !



الجوااائز ..

رح تكون عبارة عن توقيع بإسم العضو الذي يشاركنا أكثر من 10 صور خلال اسبوعين

يعني كل 14 يوم رح يكون في فائز او فائزة جديدة



وبعد شهر ستكون هناك جائزة جديدة لمن شاركنا اكبر عدد ممكن من الصور

والجائزة



