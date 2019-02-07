صورة من قلب الحدث!

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,601
نقاط التفاعل
30,026
النقاط
2,301
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف أنتم عشيرة اللمة الجزائرية 🥰
إن شاء الله تكونوا بخير وعال العال ..
اجتني فكرة حلوة كتير وان شاء الله تعجبكم

والفكرة واضحة من عنوانها ;)
من قلب الحدث

كل عضو يدخل رح يحط صورة صغنونة هيك وعليها اسمو ضروري جداً
وحقوق المنتدى

وتكون من قلب الحدث، أي من قلب اللحظة التي يعيشها حالياً

مثلاً شخص يعمل وخرج في إستراحة، يلتقط صورة لأي شيء حوله ويكتب مثلاً
وقت إستراحتي، أو أخيراً إستراحة
وتبقى هذه العبارات او الجُمل أذواق طبعاً

وأكيد رح شاركم هلأ صورة ورح تشوفو شو قصدي وطريقة المشاركة

الهدف من الفكرة ..
مشاركة يومياتنا مع بعضنا والتقارب
واستكشاف اماكن او إلتقاطات جميلة

الجوااائز ..
رح تكون عبارة عن توقيع بإسم العضو الذي يشاركنا أكثر من 10 صور خلال اسبوعين
يعني كل 14 يوم رح يكون في فائز او فائزة جديدة

وبعد شهر ستكون هناك جائزة جديدة لمن شاركنا اكبر عدد ممكن من الصور
والجائزة

وسام التميز
(بس اتصل من الحاسوب بحطو ههه)

وبالتوفيق للجميع ان شاء الله
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,325
نقاط التفاعل
65,359
النقاط
821
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فكرة رائعة للغاية :love::love:.حاليا انا اشاهد جمال السماء من ساحة المنزل في هذا الجو الرائع
101083
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,091
نقاط التفاعل
24,366
النقاط
1,656
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع جميل جدا بارك الله فيك اختي الغالية وجزاك كل خير
حاليا معكم
101100
 
عليلو 24

عليلو 24

:: عضو مُتميز ::
إنضم
19 سبتمبر 2011
المشاركات
995
نقاط التفاعل
577
النقاط
51
من فضلكم اعطوني موقع ارفع عليه الصور لاني صوري حجمها كبير ومركز تحميل الصور يرفض رفع الصور بسبب الحجم
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top