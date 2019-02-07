صورة من قلب الحدث!

سكون الفجر
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف أنتم عشيرة اللمة الجزائرية
إن شاء الله تكونوا بخير وعال العال ..
اجتني فكرة حلوة كتير وان شاء الله تعجبكم
والفكرة واضحة من عنوانها
من قلب الحدث
كل عضو يدخل رح يحط صورة صغنونة هيك وعليها اسمو ضروري جداً
وحقوق المنتدى
وتكون من قلب الحدث، أي من قلب اللحظة التي يعيشها حالياً
مثلاً شخص يعمل وخرج في إستراحة، يلتقط صورة لأي شيء حوله ويكتب مثلاً
وقت إستراحتي، أو أخيراً إستراحة
وتبقى هذه العبارات او الجُمل أذواق طبعاً
وأكيد رح شاركم هلأ صورة ورح تشوفو شو قصدي وطريقة المشاركة
الهدف من الفكرة ..
مشاركة يومياتنا مع بعضنا والتقارب
واستكشاف اماكن او إلتقاطات جميلة
الجوااائز ..
رح تكون عبارة عن توقيع بإسم العضو الذي يشاركنا أكثر من 10 صور خلال اسبوعين
يعني كل 14 يوم رح يكون في فائز او فائزة جديدة
وبعد شهر ستكون هناك جائزة جديدة لمن شاركنا اكبر عدد ممكن من الصور
والجائزة
وسام التميز
(بس اتصل من الحاسوب بحطو ههه)
وبالتوفيق للجميع ان شاء الله
كيف أنتم عشيرة اللمة الجزائرية
إن شاء الله تكونوا بخير وعال العال ..
اجتني فكرة حلوة كتير وان شاء الله تعجبكم
والفكرة واضحة من عنوانها
من قلب الحدث
كل عضو يدخل رح يحط صورة صغنونة هيك وعليها اسمو ضروري جداً
وحقوق المنتدى
وتكون من قلب الحدث، أي من قلب اللحظة التي يعيشها حالياً
مثلاً شخص يعمل وخرج في إستراحة، يلتقط صورة لأي شيء حوله ويكتب مثلاً
وقت إستراحتي، أو أخيراً إستراحة
وتبقى هذه العبارات او الجُمل أذواق طبعاً
وأكيد رح شاركم هلأ صورة ورح تشوفو شو قصدي وطريقة المشاركة
الهدف من الفكرة ..
مشاركة يومياتنا مع بعضنا والتقارب
واستكشاف اماكن او إلتقاطات جميلة
الجوااائز ..
رح تكون عبارة عن توقيع بإسم العضو الذي يشاركنا أكثر من 10 صور خلال اسبوعين
يعني كل 14 يوم رح يكون في فائز او فائزة جديدة
وبعد شهر ستكون هناك جائزة جديدة لمن شاركنا اكبر عدد ممكن من الصور
والجائزة
وسام التميز
(بس اتصل من الحاسوب بحطو ههه)
وبالتوفيق للجميع ان شاء الله